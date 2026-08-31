非有地住宅土地增值费平均上涨3.4%，有地住宅上涨3.5%

SINGAPORE PROPERTY

工业用途的土地增值费率平均上涨3.9%，商业用途上涨1.7%，宗教/公民与社区机构用途上涨2.9%

发展商支付土地增值费，以获得提升某些地段用途或建设更大规模项目的权利。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 鉴于房地产价格坚挺，政府在最新的半年度评估中，上调了多数房地产领域的平均土地增值费 (LBC) 率。

仅涵盖酒店和医院的用途组别费率保持不变。

周一（8月31日）公布的最新费率适用于9月1日起的六个月。住宅、工业、商业以及宗教/公民与社区机构用途的土地增值费率均有上调。

发展商支付土地增值费，以获得提升某些地段用途或建设更大规模项目的权利。

土地增值费率每年于3月1日和9月1日公布两次，由新加坡土地管理局 (土管局) 与税务署的首席估价官 (CV) 协商评估后确定。

该费率基于首席估价官对土地价值的评估，并参考了近期的土地出售交易。

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新加坡的土地增值费率是根据118个地理区域的用途组别来制定的。

有地住宅用途的费率平均上涨了3.5%。

其中108个区域的费率上调约2%至8%，其余10个区域保持不变。

非有地住宅用途的土地增值费率平均上涨3.4%。其中70个区域的费率上调了约1%至29%，其余48个区域则维持不变。

在工业用途组别中，土地增值费率平均上涨了3.9%。所有118个区域的费率均上调了约2%至10%。

至于宗教/公民与社区机构用途组别，新加坡土地管理局 (土管局) 在新闻稿中表示，所有区域的土地增值费率平均上调了2.9%，以“跟上土地价值的整体增长步伐”。

商业用途的土地增值费率平均上涨1.7%。在118个区域中，有46个区域的费率上调了约3%至19%，其余72个区域的费率则保持不变。

JLL东南亚研究与咨询部主管Chua Yang Liang指出，今年以来新加坡商业领域的投资活动一直很活跃。“全年写字楼交易额有望突破2007年创下的133亿新元的历史高点。”

他补充道：“投资者对各类零售资产——包括黄金地段、市区边缘和郊区的资产——也表现出浓厚的投资兴趣。”

商业用途土地增值费率涨幅最大的是第96地理区域（包括 Bayshore Drive 地区），涨幅为19%。市场观察人士认为，这与2026年7月 Bayshore Drive 的一幅商住两用政府土地出售 (GLS) 地段以每平方英尺容积率1323新元的价格成交有关。

Knight Frank Singapore研究部主管Leonard Tay表示：“最高出价超出了预期，这表明市场对该地段的长期前景及其作为 Bayshore 增长区起点的战略重要性抱有强烈的信心。”

JLL的分析显示，在有地住宅用途方面，第67、68和69区的土地增值费率从9月1日起上涨了8.1%。这三个区域分别位于备受追捧的优质洋房地段：Nassim/Fernhill、Botanic Gardens/Gallop Road/Tyersall，以及 Ridout/Peirce Hill/Swettenham Road。

在非有地住宅用途方面，土地增值费率涨幅最大的是第54地理区域（包括 Kallang Bahru 和 Boon Keng 地区），涨幅达29.1%。Newmark的分析显示，4月份 Kallang Close 的政府土地出售地段以每平方英尺容积率1415新元的价格中标，这比2026年3月1日该区域非有地住宅用途的土地增值费率所隐含的土地价值高出44%。

位于第48区的 River Valley Green（C地块）在6月份以每平方英尺容积率1730新元的价格中标；这比该区域2026年3月1日非有地住宅用途的土地增值费率所隐含的土地价值高出13%。

该区域9月1日的土地增值费率已上调8.7%。

总体而言，Huttons Asia首席执行官Mark Yip将非有地住宅用途土地增值费率平均上涨3.4%形容为“一次温和的增长，不太可能打消发展商收购集体出售地段的积极性”。

他指出：“一个开发项目合理的售价和地理位置优势，仍然是集体出售成功与否的关键决定因素。”