The Business Times
business-time-50
SINGAPORE PROPERTY

非有地住宅土地增值费平均上涨3.4%，有地住宅上涨3.5%

工业用途的土地增值费率平均上涨3.9%，商业用途上涨1.7%，宗教/公民与社区机构用途上涨2.9%

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Mon, Aug 31, 2026 · 06:00 PM
    • 发展商支付土地增值费，以获得提升某些地段用途或建设更大规模项目的权利。
    • 发展商支付土地增值费，以获得提升某些地段用途或建设更大规模项目的权利。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 鉴于房地产价格坚挺，政府在最新的半年度评估中，上调了多数房地产领域的平均土地增值费 (LBC) 率。

    仅涵盖酒店和医院的用途组别费率保持不变。

    周一（8月31日）公布的最新费率适用于9月1日起的六个月。住宅、工业、商业以及宗教/公民与社区机构用途的土地增值费率均有上调。

    发展商支付土地增值费，以获得提升某些地段用途或建设更大规模项目的权利。

    土地增值费率每年于3月1日和9月1日公布两次，由新加坡土地管理局 (土管局) 与税务署的首席估价官 (CV) 协商评估后确定。

    该费率基于首席估价官对土地价值的评估，并参考了近期的土地出售交易。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    新加坡的土地增值费率是根据118个地理区域的用途组别来制定的。

    有地住宅用途的费率平均上涨了3.5%。

    其中108个区域的费率上调约2%至8%，其余10个区域保持不变。

    非有地住宅用途的土地增值费率平均上涨3.4%。其中70个区域的费率上调了约1%至29%，其余48个区域则维持不变。

    在工业用途组别中，土地增值费率平均上涨了3.9%。所有118个区域的费率均上调了约2%至10%。

    至于宗教/公民与社区机构用途组别，新加坡土地管理局 (土管局) 在新闻稿中表示，所有区域的土地增值费率平均上调了2.9%，以“跟上土地价值的整体增长步伐”。

    商业用途的土地增值费率平均上涨1.7%。在118个区域中，有46个区域的费率上调了约3%至19%，其余72个区域的费率则保持不变。

    JLL东南亚研究与咨询部主管Chua Yang Liang指出，今年以来新加坡商业领域的投资活动一直很活跃。“全年写字楼交易额有望突破2007年创下的133亿新元的历史高点。”

    他补充道：“投资者对各类零售资产——包括黄金地段、市区边缘和郊区的资产——也表现出浓厚的投资兴趣。”

    商业用途土地增值费率涨幅最大的是第96地理区域（包括 Bayshore Drive 地区），涨幅为19%。市场观察人士认为，这与2026年7月 Bayshore Drive 的一幅商住两用政府土地出售 (GLS) 地段以每平方英尺容积率1323新元的价格成交有关。

    Knight Frank Singapore研究部主管Leonard Tay表示：“最高出价超出了预期，这表明市场对该地段的长期前景及其作为 Bayshore 增长区起点的战略重要性抱有强烈的信心。”

    JLL的分析显示，在有地住宅用途方面，第67、68和69区的土地增值费率从9月1日起上涨了8.1%。这三个区域分别位于备受追捧的优质洋房地段：Nassim/Fernhill、Botanic Gardens/Gallop Road/Tyersall，以及 Ridout/Peirce Hill/Swettenham Road。

    在非有地住宅用途方面，土地增值费率涨幅最大的是第54地理区域（包括 Kallang Bahru 和 Boon Keng 地区），涨幅达29.1%。Newmark的分析显示，4月份 Kallang Close 的政府土地出售地段以每平方英尺容积率1415新元的价格中标，这比2026年3月1日该区域非有地住宅用途的土地增值费率所隐含的土地价值高出44%。

    位于第48区的 River Valley Green（C地块）在6月份以每平方英尺容积率1730新元的价格中标；这比该区域2026年3月1日非有地住宅用途的土地增值费率所隐含的土地价值高出13%。

    该区域9月1日的土地增值费率已上调8.7%。

    总体而言，Huttons Asia首席执行官Mark Yip将非有地住宅用途土地增值费率平均上涨3.4%形容为“一次温和的增长，不太可能打消发展商收购集体出售地段的积极性”。

    他指出：“一个开发项目合理的售价和地理位置优势，仍然是集体出售成功与否的关键决定因素。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore propertyLand betterment chargeSingapore Land Authority

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    Flagging concerns over persistent inflation, US Fed chair Warsh suggests monetary policy may need to stay restrictive or tighten more if price pressures fail to ease.

    What do rising US Treasury yields mean for Singapore investors?

    “I consider myself lucky. I don’t consider myself successful,” says Ng Yih Pyng, the second-generation leader of Tomei Consolidated.

    What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More