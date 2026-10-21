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亮阁推出乐龄生活概念品牌Jubiliv，拓展乐龄关怀业务

初期提供五个单位，并计划筹备独立的专用设施

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Oct 21, 2026 · 08:38 PM
    • Jubiliv旨在填补新加坡疗养院与保费辅助生活设施之间的市场空白。
    • Jubiliv旨在填补新加坡疗养院与保费辅助生活设施之间的市场空白。 照片：LHN

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】共享居住运营商 亮阁 (LHN) 推出名为Jubiliv的乐龄关怀服务，初期在Boon Lay的一处物业提供五个专为乐龄人士设计的单位。

    亮阁于周三（10月21日）表示，这项新服务隶属于集团的设施管理业务，旨在填补新加坡疗养院与保费辅助生活设施之间的市场空白。

    初期阶段将为年长者提供看护者支援和药物管理服务，并配有共享设施和活跃乐龄生活活动。

    这些单位还配备了“科技赋能护理”解决方案，例如由人工智能驱动的跌倒检测和紧急呼叫功能，以帮助护理人员监控住户的健康状况，并在需要援助时作出响应。

    亮阁表示，除了Boon Lay，Jubiliv还计划通过与酒店运营商和业主建立合伙业务，以及进行直接房地产投资来扩展业务。

    该集团计划在扩展其乐龄关怀业务之前，先在Boon Lay的物业“完善和提升其护理模式”，一个专门提供老年护理服务的独立设施已在筹备中。

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    此举的背景是新加坡人口日益老龄化。65岁及以上公民的比例从2016年的13.7%上升至2026年的21.4%，预计到2035年该数字将超过25%。

    亮阁指出，新加坡现有的乐龄关怀选项主要包括两种：一种是面向有较高医疗或依赖需求的年长者的疗养院，另一种是许多家庭无法负担的高端辅助生活设施。

    亮阁集团董事总经理兼执行董事Jess Lim表示：“新加坡有太多老年人陷入两难，他们要么选择感觉过于冰冷的疗养院，要么选择价格高昂的辅助生活设施，或者干脆离开新加坡，以寻求负担得起的舒适退休生活。”

    在消息公布前，亮阁股价周三上涨3.5%，即0.015新元，收于0.45新元。

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