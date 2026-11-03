亮阁 (LHN) 计划通过独立设施扩大乐龄生活业务

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公司已参与地皮招标，目标在两年内推出首个拥有超过100间客房的设施

[新加坡] 房地产与设施管理集团亮阁 (LHN) 正在探索通过收购房地产和签订主租约的方式，测试其乐龄生活试点概念Jubiliv。该公司计划在未来五年内至少开设两处独立设施。

集团董事总经理兼执行董事Jess Lim在周一（10月26日）接受《商业时报》采访时表示，该集团正在为首个此类设施选址，预计将容纳超过100间客房，具体数量待最终确定。

她表示，亮阁已参与了潜在物业的招标，正在等待结果。该集团正在寻找总建筑面积至少为5万平方英尺的物业。

她表示：“如果我们能顺利获得独立设施的场地，应该能在大约12至18个月内全面启动这项业务。”

Lim补充说，在此期间，如果需求和入住率足够强劲，亮阁或将考虑在其他Coliwoo物业中引入Jubiliv。

该集团计划利用其在文礼（Boon Lay）的Coliwoo设施进行试点，以评估最适合乐龄人士的客房配置和所需服务，然后再扩大服务范围。

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Lim表示，Jubiliv有望成为亮阁设施管理（FM）业务的主要增长动力，计划中的独立设施“预计到2029年将为该业务部门贡献显著的两位数百分比增长”。

亮阁集团董事总经理兼执行董事Jess Lim认为，公司扩展至乐龄护理领域是业务的“自然而然的延伸”。 图片来源：LHN

在截至2026年3月31日的六个月里，亮阁的设施管理业务录得1790万新元的收入，较去年同期的1940万新元下降了7.8%。该部门的收入约占集团同期总收入的29%。该集团目前为工业、商业和住宅物业提供综合设施管理服务，包括清洁、害虫防治、景观美化和楼宇维护。

Lim认为，将业务扩展到乐龄护理领域是一个“自然而然的延伸”。她指出，亮阁已在为其住宅物业（包括旗下的Coliwoo共享居住品牌）提供家政、清洁和维护服务。

测试模式

10月21日，亮阁在其Coliwoo文礼物业推出了五间乐龄友好客房，启动了Jubiliv模式，标志着其正式进军新加坡的乐龄关怀市场。该集团还计划通过与酒店运营商和业主建立合作伙伴关系来扩张业务。

亮阁进军乐龄关怀领域，正值新加坡人口老龄化之际。65岁及以上公民的比例已从十年前的13.7%上升至2026年的21.4%，预计到2035年这一数字将超过25%。

Jubiliv旨在填补市场空白，介于满足较高医疗或依赖需求的疗养院和一些家庭可能无法负担的高端辅助生活设施之间。

这五间客房平均每间约280平方英尺，位于文礼物业一楼的专属区域。客房内配备了额外的安全设施，包括扶手和跌倒探测传感器。

目标客群为中等收入乐龄人士

Lim表示，Jubiliv文礼试点项目的月租金起价约为每间2800至3000新元，而未来的独立设施根据地点不同，收费可能在5000至6000新元左右。她认为，较高的价格范围可能使Jubiliv处于一个“最佳定位”，让更多寻求独立生活的中等收入乐龄人士能够负担。

这也将使Jubiliv的定位低于像Perennial Living这样的高端辅助生活项目，后者的公寓月租金起价为8900新元。

Jubiliv的五间试点客房中已有两间被预订。自推出以来，亮阁平均每天收到约10到15个咨询。

Jubiliv提供为期一周起的短期住宿，Lim的目标周租金约为1000新元。对于至少三个月的长期住宿，或可提供更低的月租费率。

除了住宿和基本护理服务外，亮阁希望在其未来的独立设施中提供更广泛的娱乐和社区活动。

根据所获物业的情况，这些设施可能包括公共用餐区、游泳池、匹克球场以及用于音乐、康乐和其他活动的空间。

Lim说：“乐龄人士希望对自己的退休后生活有更多的掌控权。他们想要更丰富多彩的晚年生活。他们的角色不再是‘我退休后，就得待在家里照顾孙辈’。”

她补充说：“我们计划为他们提供的服务范围应该更加全面——不仅要照顾他们的身体健康，还要关注他们的心理健康，并通过高参与度的活动，延缓像失智症这类老年疾病的发生速度。”