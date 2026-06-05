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Lian Beng Group王氏家族成员斥资6000万新元购入贝尔蒙路两栋洋房

按总土地面积41,741平方英尺计算，价格折合每平方英尺1437新元。

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Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Fri, Jun 5, 2026 · 01:57 PM
    • 位于贝尔蒙路的这两栋永久地契洋房具有成熟的重建潜力。
    • 位于贝尔蒙路的这两栋永久地契洋房具有成熟的重建潜力。 图片来源：SAKAL REAL ESTATE

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】建筑与房地产集团Lian Beng背后的Ong氏家族两名成员，正以总计6000万新元的价格，分别购入位于贝尔蒙路（Belmont Road）的两栋永久地契洋房，其总土地面积达41,741平方英尺。

    按土地面积计算，每处房产的价格约为每平方英尺（psf）1437新元。这两栋相邻的旧洋房具有成熟的重建潜力，目前均已出租。

    据《商业时报》（The Business Times）了解，这两栋洋房位于贝尔蒙园优质洋房（Good Class Bungalow，简称GCB）区的边缘地带，由一对行事低调的姑侄分别出售。

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    Singapore propertyGood class bungalowlian beng

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