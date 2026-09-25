新加坡国立大学（国大）调查：取消等待期料不会引发组屋转售市场价格飙升
约82%的房地产领域业者预计价格将回落或出现“温和”复苏
- 房地产领域业者预计，由换购组屋的私人产业屋主所带动的需求，将使中央区以外（Outside Central Region）的房价和交易量迎来最强劲的增长。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】市场观察人士预计，在政府近期取消了针对降级购买组屋的私人产业屋主的15个月等待期后，组屋转售价格不会因此飙升。
根据新加坡国立大学（国大）房地产与城市研究所 (Ireus) 的一项调查，41%的受访者表示，由于大量组屋单位即将达到最低居住年限，他们预计未来几个月价格将放缓甚至走软。
一名受访者预测，预购组屋（Build-To-Order, BTO）和新执行共管公寓（executive condominiums, EC）更高的月收入顶限，可能会将买家从转售市场分流，从而拉低价格。
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