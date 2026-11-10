领展房产基金证实以2.395亿新元收购Eastpoint Mall 50.1%股权

职总英康保险将保留49.9%权益；双方将共同展开翻新工程

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 在香港上市的领展房地产投资信托基金 (Link Reit) 将以2.395亿新元，从职总英康保险 (Income Insurance) 手中收购Eastpoint Mall 50.1%的股权。

周二（11月10日）发布的这项公告证实了《商业时报》早前的报道，即领展房产基金正在洽谈收购该邻里购物中心的部分股权。

职总英康保险将保留该物业剩余49.9%的股权，而领展房产基金将接任该购物中心的资产和物业管理人。

该交易预计将于2027年第一季度完成。领展房产基金将通过内部资源和债务融资为此次收购提供资金。

Eastpoint Mall坐落于四美地铁站旁，其净可出租面积约为21.4万平方英尺。

领展房产基金和职总英康保险还将分阶段进行资产提升计划，工程预计于2027年启动。在整个翻新工程期间，该购物中心将继续营业。

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交易完成后，领展房产基金将在新加坡管理三项零售资产：Eastpoint Mall、Jurong Point Mall和AMK Hub。其中，AMK Hub是该基金代表职总创优合作社 (NTUC Enterprise Co-operative) 旗下的房地产投资机构 Mercatus Co-operative 所管理的资产。

该交易由JLL促成。与此同时，领展房产基金正继续进行其投资组合的资本回收；该基金目前旨在专注于其核心业务，即在亚太区拥有并积极管理购物中心和停车场。

领展新加坡区域中心主管Ellina Chia表示：“我们看到通过积极的资产管理和有针对性的资产提升计划来解锁更多价值的机会，这将加强Eastpoint Mall在本地社区的定位和相关性。”

该基金近期进行的资产剥离包括：以23亿港元（2.9亿美元）出售其在香港旺角商业地产弥敦道700号的全部权益，以及以2.5亿新元出售新加坡Thomson Plaza的零售空间。

对于职总英康保险而言，出售Eastpoint Mall是其优化房地产投资组合、回收资本以期为保单持有人创造长期回报的举措之一。

该保险公司于今年早些时候任命凯德投资 (CapitaLand Investment) 为其房地产投资经理。凯德投资 (简称CLI) 正在就此项交易以及该购物中心的资产提升策略为职总英康保险提供咨询。