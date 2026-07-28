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小印度保留建筑群吸引七方竞标 YK Land以3530万新元（每平方英尺962新元）夺标

位于Chitty路和Veerasamy路的18栋战前排屋将进行适应性再利用

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Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Tue, Jul 28, 2026 · 06:00 PM
    • 该地段占地约0.34公顷，拥有99年租赁地契，被划为住宅用途。
    • 该地段占地约0.34公顷，拥有99年租赁地契，被划为住宅用途。 制图：HO YAN HAO，《商业时报》

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    【新加坡】YK Land在小印度一栋包含18栋战前保留建筑的地段招标中，以3530万新元的最高价脱颖而出，击败另外六方。其出价相当于地段面积每平方英尺962新元。

    该地段位于Chitty路和Veerasamy路，由市区重建局（URA）在政府售地（GLS）计划下推出招标。

    此次招标的特殊之处在于，它要求买家修复现有建筑，而非在清理后的空地上进行重新开发。

    这些建筑将被改造用于住宅或长期服务式公寓（SA2）。

    市区重建局指出，该地段可发展成36个SA2单位，或18栋分层地契有地住宅。

    招标于周二（7月28日）截止，初步结果符合市场预期。《商业时报》周一采访的分析师曾预测该地段将吸引三到十份标书。

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    出价第二高的是Conint和SEEDoE Ventures，标价为2380万新元，约合每平方英尺650新元。

    其他投标方的出价如下：RPC One出价2370万新元（每平方英尺646新元），Mezzo Properties出价1640万新元（每平方英尺447新元），Haus @ Central出价1560万新元（每平方英尺424新元），Westwood Hostel出价1200万新元（每平方英尺327新元），以及Bogen Venture出价1060万新元（每平方英尺289新元）。

    该地段为99年租赁地契，划为住宅用途。所有工程必须遵循保留建筑准则，买家需承担修复和结构加固的责任。

    这18栋双层排屋建于1927年，坐落于历史街区内，地段面积为3407平方米（约0.34公顷）。

    这些建筑最初是为政府雇员建造的市政宿舍，排列成平行的两排，由一条中央后巷相连。

    惹兰勿刹地铁站和梧槽地铁站均在步行范围内。

    市区重建局表示，建筑最高高度限制为现有的两层，总建筑面积将由修复后的现有建筑外壳决定。当局会向投标者提供结构调查报告，以帮助他们评估所需工程的范围。

    其中一个批准的用途涉及一种较新的住房类别。SA2是市区重建局于2023年12月推出的试点模式，适用于至少三个月的住宿期。其定位介于酒店和传统租赁之间，且不能进行分层地契分割。

    Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak表示，自2018年以来，共居市场呈“爆炸式”增长，目前小印度至少有七家运营商，其业务几乎都分布在不同建筑的公寓单位中。

    Mak指出，如果这些建筑在改造后用于出售，每栋房屋在完全修复后的售价可能在320万至400万新元之间。由于其价格低于同类保留排屋，这可能会吸引买家。

    他指出，过去一年，这类永久地契房屋的售价中位数从芽笼的每平方英尺2985新元到翡翠山的每平方英尺5136新元不等。

    他补充说：“由于竞标者考虑了翻新和修复成本，因此每平方英尺962新元的土地价格低于1000新元的水平。”

    本次招标是政府更广泛举措的一部分，旨在将闲置或老化的国有产业改造为住房，并将小印度打造成一个综合用途区。

    上一次SA2招标的决定是在2024年10月，当时市区重建局认为由星狮地产（Frasers Property）牵头的财团对媒体圈（Media Circle）地段的唯一出价过低，因此决定不颁发该地段。

    这个拥有60年租赁地契的地段是政府售地计划下首个纯粹指定用于SA2用途的地块。

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