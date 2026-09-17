30亿新元洗钱案查封豪宅拍卖会流拍

Gramercy Park一间两卧房加书房单位最受关注

Gramercy Park #21-07单位这套家具齐全的1292平方英尺公寓，起拍价为382万新元。 照片：KNIGHT FRANK

【新加坡】在周四（9月17日）的拍卖会上，与新加坡30亿新元洗钱案有关的七处被查封房产中，一套位于Gramercy Park的两卧房加书房公寓吸引了最激烈的竞标，但最终未能成功拍出。

这七处房产——包括Gramercy Park的四套公寓、Sloane Residences的两套公寓以及新达城一号大楼（Suntec Tower One）的一个办公单位——均因未达到其保留价而被撤回。当局并未披露具体的保留价。

这场由Knight Frank在海洋金融中心（Ocean Financial Centre）举办的拍卖会吸引了65人出席，其中包括30名注册竞标者，其余为现场来宾。现场座无虚席，一些出席者甚至站在后排。

Knight Frank新加坡的拍卖与销售部主管Tan Tee Khoon表示，尽管出席人数众多，但房产在拍卖会上被撤回的情况并不少见，因为一些出席者可能只是好奇的观察者。

对Gramercy Park #21-07单位的竞标最为活跃。这是一套家具齐全的永久地契公寓，面积为1292平方英尺（sq ft），包含两间卧室和一个书房。其起拍价为382万新元，即每平方英尺（psf）2957新元。

在320万新元和330万新元的出价被拒绝后，竞标从350万新元开始升温，随着三位有意向的竞标者展开争夺，价格主要以2.5万新元的增幅上涨。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

最高出价达到375万新元，约合每平方英尺2902新元。由于该出价未能达到其保留价，拍卖师最终撤回了该房产。

Gramercy Park共有174套公寓，其中约42套（约占24%）为两卧房加书房单位。

位于#17-01单位的一套经过翻新的四卧房公寓也吸引了竞标者的兴趣。该单位面积为2659平方英尺，拥有无遮挡景观，起拍价为755万新元，约合每平方英尺2839新元。

最初400万新元和450万新元的出价被拒绝，之后竞标从600万新元开始活跃。随后两名竞标者交替出价，将价格推高至670万新元，约合每平方英尺2520新元。由于最高出价仍未达到其保留价，该房产最终被撤回。 Knight Frank新加坡的拍卖与销售总监Tricia Tan表示，公司将向有关当局汇报结果。当局随后将决定是进行另一场拍卖，还是与有兴趣的竞标者进行私下协商。

她说：“市场有兴趣，但（出价）没有达到设定的保留价。”

Tricia Tan补充说，只有在落槌成交后，交易才具有约束力，届时成功竞得者必须支付10%的定金并签署销售合同。

其余五处被查封的房产所获的市场兴趣则较为平淡。

在Gramercy Park，位于#12-09单位、面积2691平方英尺的四卧房单位在750万新元起拍后被撤回；而位于#18-02单位、面积2185平方英尺的三卧房单位则在其628.5万新元的起拍价上被撤回。

Gramercy Park于2016年竣工，是一个位于第10区的永久地契开发项目，地址在格兰芝路（Grange Road）57号。该项目坐落于豪华住宅区内，靠近使馆区和优质洋房（Good Class Bungalow）区。

同样位于第10区的另一个永久地契项目Sloane Residences，有两套面积均为1249平方英尺的三卧房公寓被撤回。位于六楼的单位起拍价为365万新元，而八楼单位的起拍价为368万新元。

七处被查封资产中唯一的商业地产是位于新达城一号大楼的一个面积为3498平方英尺的办公单位，其99年租约从1988年3月开始。 该单位起拍价为1100万新元，但一笔800万新元（约合每平方英尺2287新元）的出价被拒绝后，该房产也被撤回。此次出售无需缴纳商品及服务税。