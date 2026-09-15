马来西亚开发商 Eco World 以每平方英尺/容积率1,612新元的价格，赢得新民区住宅地段的最高投标

SINGAPORE PROPERTY

招标共吸引七份标书；Eco World 的2.081亿新元出价高于市场预期

这块位于 Lorong Puntong/新民道（Sin Ming Avenue），占地46,106平方英尺的地段，可建造约140个私人住宅单位。 制图：KEW KEAT BOON, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一个邻近光明山地铁站和热门学校爱同学校的私人住宅地段，在周二（9月15日）截止的政府招标中反应热烈，最高出价超出了市场预期。

Eco World Development 以2.081亿新元的出价击败了另外六家竞标者，拔得头筹。该价格折合容积率每平方英尺近1,612新元（psf ppr）。

这为位于城市边缘或其余的中区（RCR）的99年政府土地出售（GLS）纯私人住宅地块创下了新纪录，比8月份 Berlayar Drive 地段创下的每平方英尺/容积率1,515新元高出6.4%。

Eco World 的出价比第二高的标价高出约11％。第二高价来自 Intrepid Investments 和 TID Residential 的联合投标，其出价折合容积率每平方英尺约1,451新元。

参与竞标的还有 Sunway MCL、EL Development、JBE Capital，以及一个由 Santarli Realty、Heeton Holdings、Sunray Woodcraft Construction 幕后家族和 Kay Lim Realty 组成的财团。

最低出价来自黄氏家族（Wee family）私人持有的 Kheng Leong Company 旗下的一家公司，约为每平方英尺/容积率1,256新元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

接受《商业时报》（The Business Times）采访的房地产顾问曾预计，这块小型的99年租赁地契地段将吸引4至12份投标，最高出价将在每平方英尺/容积率1,400至1,600新元之间。

Knight Frank Singapore 研究部主管 Leonard Tay 表示：“最高出价超出了预期，比最低出价高出约28.3%。这表明，最高竞标者认为该地段的战略价值远高于其他竞标者。”

这块位于汤申-碧山（Thomson-Bishan）地区，占地46,106平方英尺（sq ft）的地块，可建造约140个私人住宅单位。

近期在其余的中区（RCR）的政府土地出售中，最高出价已接近每平方英尺/容积率1,500新元的水平。在 Berlayar 地段招标之前，一个位于加冷坊（Kallang Close）的地块于4月份以每平方英尺/容积率1,415新元的价格售出。

Newmark 新加坡研究主管 Wong Shanting 指出，近期招标中的激烈竞价导致土地成本大幅上涨。

开发商可能因此“被迫对此地块进行激进投标”，这反过来又将推高该地区的新房价格。

她补充说：“与此同时，就业市场疲软以及中短期内利率可能上升，可能会抑制买家对基准定价水平单位的购买意愿，从而在项目最终推出时，可能面临定价与需求不匹配的风险。”

同样，ERA Singapore 首席执行官 Marcus Chu 表示：“较小的项目规模限制了开发商需要销售的房屋数量，但土地价格仍然需要谨慎定价。最终的考验将是单位面积和总购买价格是否符合想在该社区居住的买家的预算。”

Newmark 的 Wong 估计，该项目的定价可能从每平方英尺3,000新元起。

众多吸引因素

市场观察人士指出，位于汤申-东海岸线（Thomson-East Coast Line）的光明山地铁站，将在2030年跨岛线（Cross Island Line）开通时成为一个换乘站。这将进一步增强该地区的交通连接性。

PropNex 研究与内容主管 Wong Siew Ying 表示，爱同学校就在地块正对面，而茂乔小学、公教中学和圣尼各拉女校（CHIJ St Nicholas Girls’ School）则位于地段1至2公里范围内。

CBRE 新加坡和东南亚研究主管 Tricia Song 指出，该地段的其他吸引因素还包括其邻近多个绿色空间，如碧山-宏茂桥公园（Bishan-Ang Mo Kio Park）、贝雅士蓄水池下段公园（Lower Peirce Reservoir Park）、温莎自然公园和麦里芝蓄水池（MacRitchie Reservoir）。她补充说，新加坡岛屿乡村俱乐部（The Singapore Island Country Club）也在附近。

Knight Frank 的 Tay 表示，该地区最近一次可比的土地出售是 Thomson View Condominium 的集体出售，于2024年11月以每平方英尺/容积率1,178新元的价格成交。

Huttons Asia 首席执行官 Mark Yip 认为，即将在光明山通道（Bright Hill Drive）地段上开发的拥有1,268个单位的 Thomson Reserve 项目，毗邻汤申路上段地铁站，可能会对未来 Lorong Puntong 地段的项目构成潜在竞争。

正如 PropNex 的 Wong 所说：“Thomson Reserve 很可能会率先满足该地区积压的私人住房需求。”

Yip 指出，Lorong Puntong 地段开发商面临的一个挑战是，其较小的规模可能无法在建筑成本或提供全套公寓设施方面实现规模经济。

一些房地产顾问表示，对于 Lorong Puntong 地段而言，该地区最近的可比新盘是位于新民路（Sin Ming Road）的永久地契精品项目 Artisan 8，以及由 Kingsford 在一个集体出售地块上开发的99年租赁地契公寓 Chuan Park。

Realion (OrangeTee & ETC) Group 副集团首席执行官 Justin Quek 指出，自2025年8月推出以来，Artisan 8 的34个单位中已售出22个，平均售价为每平方英尺2,388新元。

Quek 补充道，拥有916个单位的公寓项目 Chuan Park 于2024年11月推出，至今已售出893个单位，其中83个单位是在今年售出的，平均售价为每平方英尺2,626新元。