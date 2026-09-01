丰树旗下亚洲新兴市场物流开发基金完成首轮募资，金额超过5亿美元

该基金目标在明年初完成第二轮募资，再募集2亿美元

Mapletree Logistics Hub – Utas Shah Alam 的效果图。该基金的初始种子投资组合包括位于马来西亚的四个开发项目。 图片来源：MAPLETREE

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【新加坡】丰树产业 (Mapletree Investments) 宣布，其旗下的亚洲新兴市场物流增长私募信托基金 (Mapletree Emerging Growth Asia Logistics Private Trust, 简称Mega) 已完成首轮募资，获得超过5亿美元的股权承诺。

这笔资金包括该基金在首轮募资中获得的2.5亿美元，以及通过一家合资企业和对马来西亚特定开发项目的直接联合投资所筹集的超过2.5亿美元。

丰树在周二（9月1日）表示，投资者包括主权财富基金、一家养老基金以及一家国家投资公司。

该基金的初始种子投资组合包括位于马来西亚的四个开发项目、位于印度的一个开发项目以及位于越南的两个仓库。

待资金全部部署后，Mega基金、该合资企业及联合投资预计将在基金的目标市场构成一个总投资价值达21亿美元的资产组合。

Mega基金的目标是在明年初完成第二轮募资，再募集2亿美元的资本承诺。

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丰树表示，该基金旨在实现超过百分之十几中段的内部回报率。

该基金将投资于马来西亚、越南和印度的物流开发项目。在这些市场，不断增长的国内消费、制造业产业群活动和供应链多元化，正在推动对现代化物流设施的需求，而这些地区正面临机构级物流空间的结构性短缺。

早前，《商业时报》(The Business Times) 曾报道，该基金的目标分配额为马来西亚和越南各占约40%，印度占20%。

该私募基金是丰树一系列物流开发私募基金中的一支。在此之前，丰树已于过去几年在中国和日本成功分销了两支类似的基金：丰树中国物流投资私募基金 (Mapletree China Logistics Investment Private Fund) 和丰树日本投资国家私募信托 (Mapletree Japan Investment Country Private Trust)。

物流是丰树最大的资产类别，占集团管理资产 (assets under management) 的约43%，即324亿新元。

截至2026年3月底，该资产管理公司在全球12个市场管理着2280万平方米的物流空间。