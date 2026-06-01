Mapletree目标在2026年中期完成其18亿美元亚洲新兴市场物流开发基金的首次募集

该封闭式物流基金将持有开发资产，建成后资产管理总规模 (AUM) 将高达18亿美元

【新加坡】Mapletree预计将在2026年中期前完成其Mapletree亚洲新兴增长物流开发基金 (Mega) 的首次募集，并计划在同年晚些时候进行第二次募集。

Mapletree亚太区物流开发区域首席执行官Ng Kiat告诉《商业时报》：“我们已经从高质量的机构投资者那里获得了股权承诺，其中包括一家主权财富基金、一家养老基金和一家国家投资公司。”

Mega基金于2025年6月首次宣布，最初目标是在当年年底前完成募集。