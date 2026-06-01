The Business Times
business-time-50
SUBSCRIBERS

Mapletree目标在2026年中期完成其18亿美元亚洲新兴市场物流开发基金的首次募集

该封闭式物流基金将持有开发资产，建成后资产管理总规模 (AUM) 将高达18亿美元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Mon, Jun 1, 2026 · 07:00 AM
    • Mapletree亚太区物流开发区域首席执行官Ng Kiat表示，机构投资者对亚洲新兴市场的兴趣依然浓厚。
    • Mapletree亚太区物流开发区域首席执行官Ng Kiat表示，机构投资者对亚洲新兴市场的兴趣依然浓厚。 图片来源：MAPLETREE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】Mapletree预计将在2026年中期前完成其Mapletree亚洲新兴增长物流开发基金 (Mega) 的首次募集，并计划在同年晚些时候进行第二次募集。

    Mapletree亚太区物流开发区域首席执行官Ng Kiat告诉《商业时报》：“我们已经从高质量的机构投资者那里获得了股权承诺，其中包括一家主权财富基金、一家养老基金和一家国家投资公司。”

    Mega基金于2025年6月首次宣布，最初目标是在当年年底前完成募集。

    此翻译对您是否有帮助？

    Mapletree Investmentsmapletree logistics trustLogisticsIndustrial property

    TRENDING NOW

    Beyond structural portfolio shifts, the study highlighted paradoxes regarding intergenerational wealth planning and succession.

    Nearly half of Apac’s wealthy expect market crash or correction, plan to rotate to cash: study

    When Singapore tightens its building codes or introduces new heat-mitigation standards for migrant workers, it also fosters the development of high-value IP.

    Singapore is showing why cooling is the next investment asset

    About 2.4 million Singaporeans are expected to receive the additional cash support, which will be disbursed in September.

    S$500 CDC Vouchers brought forward to June; Cost-of-Living Special Payment up by S$200 to ease pressures

    The departure of food manufacturing operations from Singapore may not necessarily be reason for concern.

    Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More