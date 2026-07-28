丰树设立首支中国境内物流基金，资产管理规模达2.21亿美元

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该基金由国寿资本管理，投资组合包含五项已实现稳定的物流资产

丰树无锡新区物流园，是丰树物流信托向这支新人民币基金剥离的两项无锡资产之一。 图片来源：丰树投资

[新加坡] 丰树投资 (Mapletree Investments) 与国寿资本合作，推出了其首支中国物流人民币 (RMB) 基金，资产管理规模 (AUM) 约为15亿元人民币（约合2.216亿美元）。

该集团于周二（7月28日）表示，该基金已获得国际保险公司的出资承诺，预计将通过“积极的资产管理和未来的货币化举措，产生稳定的经常性收入和长期价值”。

其投资组合包含五项位于南京、无锡和成都的已实现稳定的物流资产，总可租赁面积约为38.2万平方米（sq m），平均出租率为95%。

这些资产位于长江三角洲和成渝经济区，出租给第三方物流供应商、电子商务运营商和先进制造业公司，其中一些租户已租用这些物业近十年。

投资组合中的两项无锡资产由该集团开发，后于2013年和2020年出售给丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, MLT)。

作为其资本再循环战略的一部分，丰树物流信托于7月22日提议将这两处仓库剥离给这支新的人民币基金，总价为7.24亿元人民币。

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丰树中国区首席执行官 Goh Chye Boon 表示：“中国房地产领域的投资环境持续改善，物流园交易势头不断增强，我们对此深受鼓舞。”

他补充道：“未来，我们将继续探索在岸银团和资本再循环机会，以优化我们的投资组合，为投资者释放价值。”

此前，丰树曾向《商业时报》(The Business Times) 透露，该集团正积极探索更多资本再循环渠道，包括潜在的中国房地产投资信托基金 (C-Reit) 上市以及私募房地产投资信托基金（private Reits）和准房地产投资信托基金（quasi-Reits）等替代结构，以进一步优化其物流投资组合。

丰树表示，通过这些举措回收的资本旨在增强集团的财务韧性，并为支持其未来增长提供灵活性。

此次基金的推出，是在2022年12月丰树中国物流投资私募基金 (Mapletree China Logistics Investment Private Fund, MCLIP) 首次亮相之后。这支专注于中国的物流私募房地产基金吸引了包括保险公司和捐赠基金在内的机构投资者的浓厚兴趣。

截至2026年3月底，MCLIP 的投资组合包含43项甲级物流资产，承诺出租率为92%。

自2006年进入中国市场以来，丰树已在全国范围内开发和运营了超过1000万平方米的物流空间，遍布130处物业。