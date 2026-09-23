涉洗钱案的玛丁豪苑与华利世家房产在拍卖会上以1630万新元售出

一加基武吉工厂因出价低于363万新元的起拍价而被撤回

南滩华庭的一套四卧房顶层公寓起拍价为2532万新元（即每平方英尺3764新元），但无人出价。 照片来源：ETC

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【新加坡】在周三（9月23日）的两场独立拍卖会上，约20处被查封的房产中仅有四处成功售出，其中玛丁豪苑（Martin Modern）和华利世家（Wallich Residences）的单位总成交价为1628万新元。

这四个售出的公寓单位是SRI周三拍卖会上挂牌的10处优质房产之一，这些房产均与新加坡30亿新元洗钱案有关。

此次拍卖的玛丁豪苑共有六个单位：四个面积各约764平方英尺（sq ft）的两卧房公寓，一个1087平方英尺的三卧房单位，以及一个1733平方英尺的四卧房单位。

位于26楼的一个两卧房公寓以212万新元售出。另一个位于17楼的两卧房单位以208万新元成交。

挂牌出售的华利世家共有四个单位：一个1313平方英尺的三卧房公寓，以及三个面积介于1658至1991平方英尺的四卧房公寓。

其中面积最大的单位以660万新元售出，而一个位于53楼的1658平方英尺单位则以548万新元成交。

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另外九处与该洗钱案相关的房产在同日举行的ETC拍卖会上流拍，其中一个加基武吉（Kaki Bukit）工厂仅获得一次出价，比其363万新元的起拍价低了53万新元。

这九处房产的起拍价总计6493万新元。起拍价是由ETC设定的指导价，而卖方德勤（Deloitte）则设定了保留价，但该保留价并未公开。

这八个住宅单位——包括南滩华庭的五个公寓、圣多马士八号的两个公寓以及Paterson Suites的一个公寓——均无人出价。全部九个房产均被撤回。出席拍卖会的42人中，包括11名注册竞标者和31名现场来宾。

位于顺利工业园141号的一座四层分层地契联排工厂获得310万新元（约合每平方英尺349新元）的出价，低于其363万新元（每平方英尺409新元）的起拍价。拍卖师随后撤回了该房产。

ETC的拍卖与销售主管Joy Tan表示，在拍卖前，他们收到了超过10个关于该工厂的询问。

这个位于加基武吉一道（Kaki Bukit Avenue 1）的角落单位，分层地契楼面面积约8880平方英尺，以空置接收的方式出售。其60年地契始于1996年10月30日。

此次拍卖中最昂贵的房产是南滩华庭的#42-08单位，这是一套四卧房顶层公寓。其起拍价为2532万新元（即每平方英尺3764新元），但无人出价。

该顶层公寓横跨三层，面积约6727平方英尺，其中包括151平方英尺的分层空间（strata void）。单位内设有通往各层的私人电梯和一个屋顶露台。Tan表示，在拍卖前该单位有八次看房记录。

南滩华庭的另外四个公寓单位也无人出价。

一个面积约1744平方英尺的#24-06三卧房单位，起拍价为660万新元（即每平方英尺3784新元）。

三个两卧房单位的起拍价介于430万至520万新元之间：

#26-03单位，面积约1216平方英尺，定价为460万新元（即每平方英尺3783新元）；

#37-02单位，面积1087平方英尺，无阳台，定价为430万新元（即每平方英尺3955新元）；以及

#41-03单位，面积1292平方英尺，定价为520万新元（即每平方英尺4025新元）。

南滩华庭位于第7区，该区涵盖武吉士、美芝路和梧槽。该项目靠近滨海中心地铁站，其99年地契始于2007年12月10日。

其余三个公寓是位于第9区的永久地契单位，该区包括乌节、里峇峇利和经禧。

在圣多马士八号，一个面积1302平方英尺的#20-09三卧房单位起拍价为440万新元（即每平方英尺3379新元）。

一个设有私人电梯的#29-03四卧房单位，面积约1755平方英尺，定价为570万新元（即每平方英尺3248新元）。

Tan表示，圣多马士八号的这两个公寓总共收到了超过30个询问。该项目由武吉森巴旺房地产（Bukit Sembawang Estates）开发，于2018年竣工，靠近大世界地铁站。

在Paterson Suites，一个面积1679平方英尺的#20-06三卧房单位起拍价为518万新元（即每平方英尺3085新元）。Tan表示，该单位收到了超过10个询问。该项目位于乌节路的核心地带，靠近Ion Orchard和会德丰广场。

Tan表示，对这些房产的大部分询问来自新加坡人。

根据拍卖条款，成功竞标者须支付10%的定金，并在10周内完成购买交易。

在此次ETC和SRI拍卖会之前，莱坊（Knight Frank）已于上周举行了一场拍卖会，会上另外七处因洗钱案被查封的房产因竞价未达到未公开的保留价而被撤回。

这些房产包括格美华庭（Gramercy Park）和鑫丽嘉园（Sloane Residences）的公寓，以及新达城一号大楼（Suntec Tower One）的一个办公单位。