PropNex：2025年多数百万组屋买家未支付现金溢价

SINGAPORE PROPERTY

调查发现，此类单位的需求主要由30至49岁人群及退休人士推动

PropNex数据显示，从年初到7月16日，共有1002套建屋局组屋以至少100万新元的价格转售。 照片：商业时报资料图

[新加坡] PropNex的一份报告指出，2025年，大多数购买百万新元建屋发展局 (建屋局) 转售组屋的买家没有支付任何现金溢价 (cash over valuation, COV)。报告称，这表明该领域的房价得到了这些单位市值的支撑。

这份于周五（7月17日）发布的调查显示，约69.1%的买家在购买此类组屋时没有支付现金溢价。

其中约11.8%的买家支付了低于4万新元的现金溢价。约6.4%的买家支付了4万至8万新元以下的现金溢价，而3.6%的买家支付了8万至10万新元的现金溢价。

据说，约有5.5%的买家支付了超过10万新元的现金溢价。另有3.6%的交易中，受访者不确定所支付的现金溢价金额。

当转售组屋的价格高于建屋局的实际估价时，就会产生现金溢价。差额部分只能由买家以现金支付。

如果买卖双方商定的转售价格等于组屋的市场估价，买家则无需支付现金溢价。

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该调查访问了PropNex的销售人员，他们在2025年共成交了110宗百万组屋转售交易。这些交易的价格从100万新元到约170万新元不等，大部分位于大巴窑 (Toa Payoh)、红山 (Bukit Merah)、加冷黄埔 (Kallang Whampoa)、女皇镇 (Queenstown) 和金文泰 (Clementi)。

不同的住房需求

调查结果还显示，30至39岁和40至49岁年龄段的买家合计占所追踪交易的约71%。60岁及以上的买家占了12.7%的销售。 这些数据反映了这些年龄段人群不同的住房需求。

在60岁及以上的买家中（多为退休人士），据说约有71%是在卖掉私人住宅物业后，购买百万转售组屋作为“大屋换小屋”的替代住所。

PropNex表示：“这表明，对于卖掉私宅、资产丰厚的年长新加坡人来说，百万转售组屋可能被视为一个合适的‘调整住房规模’(rightsizing) 的选择，这样可以释放部分资金用于购买转售组屋和满足退休需求。”

据报告，在40至49岁的买家中，约46%的人是为了从较小的建屋局组屋升级而购买百万转售组屋。

在30至39岁的买家中，据说约有40.5%的人购买此类组屋作为他们的首个住房。

“30至39岁和40至49岁年龄段的买家在百万转售组屋买家中占了很大一部分，这或许并不令人意外，因为这些买家正处于收入增长的黄金时期。”

该房地产公司指出，随着他们晋升为中层管理人员或高级职位，他们拥有更多的储蓄和公积金 (Central Provident Fund) 余额，购买力也更强。

调查结果显示，在这些年龄段的买家中，有较大部分人的家庭月收入更高。

据报告，在30至39岁的买家中，约43%的人每月家庭收入在10001新元至16000新元之间，近19%的人每月家庭收入为16001新元至20000新元。

在40至49岁的年龄段中，36.6%的人月收入为10001新元至16000新元，而约27%的人月收入为16001新元至20000新元。

需求坚挺

PropNex的数据显示，从年初到7月16日，共有1002套建屋局组屋以至少100万新元的价格转售。因此，销售量有望持平或超过2025年全年1593套此类组屋的转售记录。

对此类组屋的需求受到“多种因素的共同支撑，例如不断变化的生活服务产业群偏好、家庭财富的增长以及不同人生阶段住房优先事项的转变”。

PropNex表示：“虽然百万转售组屋可能仍将是市场的一个显著特征，但一个关键的优先事项将继续是维护一个稳定且供应充足的住房生态系统，涵盖不同价位和住房类型。”

它补充说，这样做是为了确保有不同需求和经济能力的家庭在人生的不同阶段都能继续获得合适的住房选择。