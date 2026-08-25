The Business Times
business-time-50

陷入困境面临退市，纳斯达克上市的Ohmyhome股东批准50比1的并股计划

此举实施前数周，该公司刚向一名“合格投资者”发行股票，筹集了约363万美元。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Tue, Aug 25, 2026 · 07:46 PM
    • 7月，Ohmyhome接到纳斯达克通知，称其股价已不满足该交易所每股1美元的最低报价要求。
    • 7月，Ohmyhome接到纳斯达克通知，称其股价已不满足该交易所每股1美元的最低报价要求。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 在接到纳斯达克通知，称其不再满足在该美国交易所维持上市地位的最低股价要求数周后，在纳斯达克上市的新加坡公司Ohmyhome的股东批准了一项50股合1股的并股计划。

    在此次并股行动约三周前，该公司通过一次定向发行，向一名“合格投资者”发行了股票，筹集了约363万美元的净收益。

    Ohmyhome由Rhonda和Race Wong姐妹创立，于2023年在纳斯达克上市时，其主营业务是在新加坡和马来西亚运营的房地产经纪业务。

    此后，该公司陷入了日益严重的债务和亏损，其股价已从首次公开募股时的每股4美元暴跌。截至8月24日，其最新收盘价为0.095美元。

    2025年，Wong氏姐妹将该上市公司的所有权和控制权转让给了新投资者。Race Wong于2025年5月辞去董事会职务，而Rhonda Wong则于2025年10月辞去联席首席执行官、首席财务官和董事职务。

    2026年6月，该公司以1美元的价格将其房地产业务（该业务隶属于子公司Ohmyhome (BVI)）出售给了由Wong氏姐妹控制的私人控股公司Sterling Oat。文件显示，截至3月31日，该子公司的负债超出其资产1480万美元。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    Rhonda和Race Wong姐妹继续以Ohmyhome品牌在新加坡运营房地产业务，拥有约160名员工。

    与此同时，这家纳斯达克上市公司现在作为一家数字营销服务提供商运营。

    该公司在7月接到纳斯达克通知，称其不再满足交易所每股1美元的最低股价要求。该通知的依据是公司在5月28日至7月10日期间的收盘买入价，该价格从0.82美元腰斩至0.41美元。

    根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，这项50股合1股的并股计划在8月20日的特别股东大会上获得批准。

    根据获批的决议，每50股A类普通股和每50股B类普通股将分别合并为一股A类普通股和一股B类普通股。

    1月份的一份SEC文件称，每股A类普通股拥有一票投票权，而每股B类普通股拥有100票投票权。每股的票面价值将从0.0000001美元增加到0.000005美元。

    基于50比1的并股比例，以8月19日的收盘价0.083美元计算，理论上每股并股后的价值将为4.15美元。

    股东投票结果显示，共有137,205,154股赞成该提案，972,864股反对，36,463股弃权。

    根据SEC文件，Ohmyhome于7月28日完成了一次注册定向发行，筹集了约363万美元的净收益。

    此次发行包括800万股A类普通股和可购买另外1200万股A类普通股的预付认股权证。

    这些认股权证的行权价为每股0.01美元，可立即行权，但受9.99%的受益所有权上限限制。

    购买方还有权在45天内以每股0.20美元的价格，额外购买最多相当于此次发行中所购A类普通股和认股凭单股份总数100%的份额。Ohmyhome表示，计划将净收益用于一般企业用途。

    该会议还批准了对公司组织章程大纲及细则的修订。

    修订内容包括更改公司的书面决议安排，例如允许普通决议通过书面形式通过。

    修订内容还涵盖了当股份转让给关联方，或在涉及大多数B类股份的某些转让中，如何保留B类普通股的地位。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    PropertySingapore property

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The real marketing for a hospital is the trust it builds and what is passed on by word of mouth, says Proud Patanavanich, assistant CEO at MedPark Hospital.

    MedPark’s assistant CEO runs a hospital where patients, physicians precede profits

    Nongfu Spring founder Zhong Shanshan warned during a CCTV interview that e-commerce is killing off emotional and spontaneous consumption

    E-commerce is killing ‘real’ commerce, says China’s beverage king Zhong Shanshan

    The Laos-China Railway links Vientiane to Boten on the Chinese border, and onwards to Kunming in Yunnan.

    Laos-China Railway picks up steam, but S-E Asian country struggles to capture gains  

    Semakau now houses the city-state’s offshore landfill. The first refinery operates in Bukom, and an airstrip is located on Pulau Sudong.

    NDR 2026: Singapore to create new Western island to support 'new generation of industries'

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More