陷入困境面临退市，纳斯达克上市的Ohmyhome股东批准50比1的并股计划

此举实施前数周，该公司刚向一名“合格投资者”发行股票，筹集了约363万美元。

7月，Ohmyhome接到纳斯达克通知，称其股价已不满足该交易所每股1美元的最低报价要求。 照片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 在接到纳斯达克通知，称其不再满足在该美国交易所维持上市地位的最低股价要求数周后，在纳斯达克上市的新加坡公司Ohmyhome的股东批准了一项50股合1股的并股计划。

在此次并股行动约三周前，该公司通过一次定向发行，向一名“合格投资者”发行了股票，筹集了约363万美元的净收益。

Ohmyhome由Rhonda和Race Wong姐妹创立，于2023年在纳斯达克上市时，其主营业务是在新加坡和马来西亚运营的房地产经纪业务。

此后，该公司陷入了日益严重的债务和亏损，其股价已从首次公开募股时的每股4美元暴跌。截至8月24日，其最新收盘价为0.095美元。

2025年，Wong氏姐妹将该上市公司的所有权和控制权转让给了新投资者。Race Wong于2025年5月辞去董事会职务，而Rhonda Wong则于2025年10月辞去联席首席执行官、首席财务官和董事职务。

2026年6月，该公司以1美元的价格将其房地产业务（该业务隶属于子公司Ohmyhome (BVI)）出售给了由Wong氏姐妹控制的私人控股公司Sterling Oat。文件显示，截至3月31日，该子公司的负债超出其资产1480万美元。

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Rhonda和Race Wong姐妹继续以Ohmyhome品牌在新加坡运营房地产业务，拥有约160名员工。

与此同时，这家纳斯达克上市公司现在作为一家数字营销服务提供商运营。

该公司在7月接到纳斯达克通知，称其不再满足交易所每股1美元的最低股价要求。该通知的依据是公司在5月28日至7月10日期间的收盘买入价，该价格从0.82美元腰斩至0.41美元。

根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，这项50股合1股的并股计划在8月20日的特别股东大会上获得批准。

根据获批的决议，每50股A类普通股和每50股B类普通股将分别合并为一股A类普通股和一股B类普通股。

1月份的一份SEC文件称，每股A类普通股拥有一票投票权，而每股B类普通股拥有100票投票权。每股的票面价值将从0.0000001美元增加到0.000005美元。

基于50比1的并股比例，以8月19日的收盘价0.083美元计算，理论上每股并股后的价值将为4.15美元。

股东投票结果显示，共有137,205,154股赞成该提案，972,864股反对，36,463股弃权。

根据SEC文件，Ohmyhome于7月28日完成了一次注册定向发行，筹集了约363万美元的净收益。

此次发行包括800万股A类普通股和可购买另外1200万股A类普通股的预付认股权证。

这些认股权证的行权价为每股0.01美元，可立即行权，但受9.99%的受益所有权上限限制。

购买方还有权在45天内以每股0.20美元的价格，额外购买最多相当于此次发行中所购A类普通股和认股凭单股份总数100%的份额。Ohmyhome表示，计划将净收益用于一般企业用途。

该会议还批准了对公司组织章程大纲及细则的修订。

修订内容包括更改公司的书面决议安排，例如允许普通决议通过书面形式通过。

修订内容还涵盖了当股份转让给关联方，或在涉及大多数B类股份的某些转让中，如何保留B类普通股的地位。