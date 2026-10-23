新加坡第三季度办公空间净需求翻倍，中央区租金上涨0.8%

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775,000平方英尺的供应量减少，亦助推全岛空置率降至10%

港湾中心（HarbourFront Centre）于7月因重建而关闭，这可能是2026年第三季度全岛办公空间供应量缩减775,000平方英尺的主要因素。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年第三季度，新加坡全岛办公空间的净需求达到182,986平方英尺（sq ft），高于上一季度的86,111平方英尺，使得今年前九个月的总需求量达到近549,000平方英尺。

这是自2023年同期录得796,529平方英尺以来的最佳前九个月表现。

根据房地产顾问对市区重建局（URA）于周五（10月23日）发布的数据分析，2026年前九个月的净需求（以已占用空间的变化来衡量）已超过2025年全年的96,875平方英尺。

强劲的需求来自专业服务、科技（包括人工智能）以及金融服务（包括保险公司）等行业。

尽管净需求激增，但净供应量（可用办公空间的变化）在2026年第三季度减少了约775,000平方英尺。

CBRE表示，供应量的缩减反映了办公楼存量的撤出，这可能与港湾中心（HarbourFront Centre）和安顺路79号（79 Anson）的重建项目有关。

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戴德梁行（Cushman & Wakefield, C&W）新加坡及东南亚研究主管 Wong Xian Yang 总结道：“正向的净需求和供应量的萎缩共同作用，将2026年第三季度末的全岛办公楼空置率从上一季度末的11%推低至10%，创下自2024年第一季度以来的最低水平。”

第三季度强劲的办公楼需求集中在市中心核心区（Downtown Core）规划区，该区域包括滨海湾、莱佛士坊、珊顿道、安顺路和部分美芝路。

Wong 指出，该区域在2026年第三季度录得96,875平方英尺的净需求，约占2026年第三季度全岛总净需求182,986平方英尺的53%。

他补充说：“这标志着市中心核心区连续第六个季度录得正净需求，这可能得益于邵氏大厦（Shaw Tower）和吉宝南中心（Keppel South Central）等新开发项目的吸纳率提高，尤其是来自科技行业租户的需求。”

Newmark 新加坡租赁主管 June Chua 强调，市中心核心区的私营办公楼空置率从2026年第二季度末的9.9%收紧至2026年第三季度末的9.4%。

她说：“随着邵氏大厦等近期竣工建筑的空间被逐步吸纳，加上甲级办公空间供应紧张，市中心核心区的空置率已开始趋于稳定并小幅下降。”

市区重建局的最新数据还显示，新加坡中央区办公楼租金第三季度上涨0.8%。这一涨幅与第二季度的环比涨幅相同。

深入分析市区重建局的数据后，Newmark 指出，涵盖市区优质办公楼的第一类（Category 1）办公楼的月租金中位数在2026年第三季度环比上涨0.8%，至每平方英尺12.80新元。

与2025年第三季度的每平方英尺11.54新元相比，同比增长了10.9%。该分析基于面积超过5,382平方英尺至10,764平方英尺的租赁合同。

在相同的租赁面积范围内，第二类（Category 2）办公楼（指除第一类办公楼以外的新加坡其余办公空间）的租金中位数在2026年第三季度环比上涨7.8%，至每平方英尺8.30新元。与2025年第三季度的每平方英尺7.87新元相比，同比增长了5.5%。

Newmark 的 Chua 观察到，鉴于2028年前新增供应有限，在核心中央商务区（Central Business District）寻找空间的大型租户将面临更少的选择。

2027年后市场将如何发展？

Chua 补充说：“即将到来的开发项目，如 One Comcentre，加上改善的交通连接，可能会加强核心中央商务区以外的既有办公中心，为租户提供更多选择，并使这些地点成为传统中央商务区地址的更有力替代方案。”

CBRE Research 表示，虽然人工智能公司在第三季度表现突出，但在前九个月中，金融服务行业的租户仍然是新加坡办公楼租赁需求的最大来源。

Song 指出，继邵氏大厦（Shaw Tower）于2026年第二季度竣工后，中央商务区下一个值得关注的新增供应将是2027年的 Newport Tower。

她补充说：“由于近期新增供应有限，租户正越来越多地将目光投向2028年及以后竣工的项目，包括 One Comcentre、The Clifford 和 The Skywaters。”

同样，戴德梁行的 Wong 表示：“市场活动表明，租户正在为未来的空间需求做规划，据报道，One Comcentre、The Clifford 和 Union Square Central 等开发项目在竣工前就已吸引了租赁意向。”