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吴氏家族的远东机构以8420万新元将华登岭资产出售给Aurum Land

据了解，该地块计划用于发展有地项目

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Fri, Sep 11, 2026 · 01:09 PM
    • 位于华登岭路134号，占地3061平方米的地块上，建有一栋三层楼高的无电梯公寓。
    • 位于华登岭路134号，占地3061平方米的地块上，建有一栋三层楼高的无电梯公寓。 照片：远东机构

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】房地产巨头远东机构 (Far East Organization) 将位于华登岭的一处永久地契房产，以8420万新元的价格出售给了精品开发商Aurum Land。

    该地块位于华登岭路134号，占地3061平方米，建有一栋三层楼高的无电梯公寓。该公寓由远东机构的子公司Lucky Realty Company于1970年代建造。此后，远东机构一直持有该房产并用于出租。

    这项与Aurum Land的交易已于8月31日提交了中止转让的申请。按约3万2953平方英尺的土地面积计算，成交价约合每平方英尺2555新元。

    此项交易由Realstar Premier Group促成。该房产已挂牌出售至少六个月，并收到了两份正式报价，最终由和合集团 (Woh Hup Group) 旗下的精品房地产开发公司Aurum Land购得。

    该公寓所在的地块被规划为混合有地住宅区。《商业时报》了解到，Aurum Land计划在该地块上开发一个有地项目。

    根据政府的Realis数据库，今年1月至8月，华登岭地区约有11处永久地契有地房产易手。

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    交易价格范围从Watten Residences集群有地项目中的一个独立式单位的540万新元（约合每平方英尺1100新元），到位于华登岭路、占地约8700平方英尺的一栋半独立式洋房的1800万新元（估价为每平方英尺2064新元）不等。

    位于武吉知马黄金住宅区的华登岭路134号地块，是已故的Ng Teng Fong从1960年代起开发的广阔华登岭庄园的一部分。其家族住宅“黄宅”（Ng’s Mansion）就坐落在华登岭路入口处的一个角落。

    华登岭庄园占地超过200万平方英尺，主要由有地住宅组成。

    远东机构也在该社区建造了数个公寓项目，包括位于舒福路 (Shelford Road)、拥有104个单位的华登岭公寓 (Watten Estate Condominium)。该项目于2021年以5亿5080万新元的价格通过集体出售卖给了华业集团 (UOL Group)。

    华业集团及其子公司新加坡置地 (Singapore Land) 随后将该地块发展为拥有180个单位的华登嘉苑 (Watten House)。这个永久地契项目于2023年11月首次推售时，售出了57%的单位，平均售价约为每平方英尺3230新元。

    远东机构继续在华登岭和舒福路地区持有用于出租的房产。

    Aurum Land由Michelle Yong经营，其父亲Yong Tiam Yoon是建筑集团和合 (Woh Hup) 的掌舵人。该公司近年来进行了多项收购。

    2023年，它以6680万新元的价格收购了位于谦福路 (Kheam Hock Road) 34号和36号的永久地契项目Kew Lodge。这个占地3万4433平方英尺的地块被重新开发为八栋有地住宅，包括半独立式、独立式洋房和排屋。

    其住宅项目组合还包括位于巴慕乐地区的117个单位项目The Hyde，以及位于武吉知马的48个单位项目The Asana。

    该开发商于2024年首次进军商业领域，以7850万新元从百利宫房地产投资信托 (Paragon real estate investment trust) 手中收购了位于武吉知马上段的铁道广场 (The Rail Mall)

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