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SINGAPORE PROPERTY

据悉，Omnicom已租用马真路51号近5万平方英尺的办公空间

预计该公司将保留其在麦唐纳大厦的业务，但将迁出其位于媒体城和亚历山大路的办公场所

Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Thu, Sep 17, 2026 · 06:21 PM
    • 马真路51号的效果图。该资产正在进行翻新，预计将于明年第一季度完工。
    • 马真路51号的效果图。该资产正在进行翻新，预计将于明年第一季度完工。 图片来源：ELEVATE CAPITAL

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】据悉，全球广告、营销和销售巨头Omnicom已租下位于马真路51号、靠近克拉码头地铁站的办公空间，可出租净面积近5万平方英尺，约占整栋建筑的四分之三。

    该物业由Elevate Capital Group和LaSalle Investment Management的合资公司所有，由一栋四层主楼和两层地下停车场组成，并附有两排受保留的店屋。

    其中一排是三层楼高的店屋，面向费舍尔街。

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    Singapore propertySingapore commercial propertyJLL

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