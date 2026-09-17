SINGAPORE PROPERTY

据悉，Omnicom已租用马真路51号近5万平方英尺的办公空间

预计该公司将保留其在麦唐纳大厦的业务，但将迁出其位于媒体城和亚历山大路的办公场所

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马真路51号的效果图。该资产正在进行翻新，预计将于明年第一季度完工。 图片来源：ELEVATE CAPITAL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文