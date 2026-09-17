SINGAPORE PROPERTY
据悉，Omnicom已租用马真路51号近5万平方英尺的办公空间
预计该公司将保留其在麦唐纳大厦的业务，但将迁出其位于媒体城和亚历山大路的办公场所
- 马真路51号的效果图。该资产正在进行翻新，预计将于明年第一季度完工。 图片来源：ELEVATE CAPITAL
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【新加坡】据悉，全球广告、营销和销售巨头Omnicom已租下位于马真路51号、靠近克拉码头地铁站的办公空间，可出租净面积近5万平方英尺，约占整栋建筑的四分之三。
该物业由Elevate Capital Group和LaSalle Investment Management的合资公司所有，由一栋四层主楼和两层地下停车场组成，并附有两排受保留的店屋。
其中一排是三层楼高的店屋，面向费舍尔街。
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