第三季度黄金地段私人住宅转售交易中，五分之一为亏损出售

亏损交易占比微升至4.6%，创四年来新高；执行共管公寓（EC）录得最大百分比收益

在核心中区，第三季度有19.5%的交易为亏损交易，高于上一季度的17.7%。 照片来源：TAY CHU YI，商业时报

【新加坡】尽管全岛绝大多数卖家保持盈利，但在第三季度，新加坡黄金地段市场近五分之一的转售私人住宅最终以亏损收场。

房地产咨询公司Cushman & Wakefield (C&W)为《商业时报》编制的数据显示，全岛范围内，亏损交易的比例在第三季度攀升至4.6%，高于上一季度的3.7%和去年同期的3.3%。

这是自2022年第二季度创下6.9%的转售交易亏损比例高点以来的最高水平。

C&W研究了在2026年第三季度交易的、并在过去10年（超过40个季度）内有购买记录的私人住宅的中止转让的申请。在匹配的2021宗交易中，有93宗为亏损出售，约占22宗交易中的一宗。

核心中区 (CCR) 占所有亏损交易的一半（49%），该分区市场有19.5%的交易以亏损告终。这一比例略高于上一季度的17.7%。

相比之下，其余的中区 (RCR) 的亏损交易占4.5%，高于之前的2.7%。在郊区的中央区以外 (OCR)，该比例从第二季度的1.3%微升至1.6%。

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其余的中区占所有亏损交易的30%，而中央区以外则占20%。

C&W的分析显示，按百分比和固定金额计算，五宗亏损最大的非有地住宅交易均来自核心中区的99年租赁地契房产。

亏损百分比最大的一笔交易来自Marina One Residences，一个710平方英尺（sq ft）的单位在8月以125万新元售出，比2018年7月183万新元的购入价低了约32%。

在8.1年的持有期内，这相当于4.6%的年化亏损率。

按亏损的固定金额计算，损失最严重的是OUE Twin Peaks的一个单位，一个1604平方英尺的单位在8月份以388万新元售出。

该卖家于2017年3月以490万新元购入此单位，蒙受了约100万新元或20%的毛亏损，相当于在约9.4年的持有期内年化亏损率为2.4%。

总体而言，利润空间持续收窄。盈利的转售和楼花转售交易的收益中位数从2025年第二季度的峰值30.4%降至第三季度的24.8%。

C&W新加坡及东南亚研究主管Wong Xian Yang表示：“鉴于整体私人住宅价格处于历史高位，加上当前的全球宏观经济不确定性，预计买家将更具选择性，未来不同开发项目的转售表现差异将更大。”

与此同时，第三季度按固定金额计算盈利最高的五宗交易中，有三宗来自核心中区的房产。

按盈利的固定金额计算，收益最大的是Leedon Residence的一个单位。一个4704平方英尺的单位在7月以1430万新元转手，卖家在2017年1055万新元的购入价基础上，获得了375万新元的利润。

这35.5%的收益相当于在9.5年的持有期内，年化回报率为3.3%。

按固定金额计算，五宗盈利最高的交易均来自永久地契开发项目，Wong表示这类项目“往往能获得保费”。

执行共管公寓（EC）持续带来最大百分比收益

与黄金地段的疲软表现相反，执行共管公寓（EC）在本季度带来了最大的意外收益，再次在按百分比计算的最盈利转售交易排行榜中占据主导地位。

排名前五的交易均来自中央区以外的Hundred Palms Residences，持有期约九年，收益在138.9%至163.9%之间。

最大的百分比收益来自一个1055平方英尺的单位，该单位于9月以226万新元售出。

卖家于2017年7月以86万新元购入该单位，获利约140万新元。这代表了163.9%的收益，或在9.2年内实现11.2%的年化回报率。

排除执行共管公寓后，五个百分比收益最高的交易录得83.9%至88.1%的利润，其中五个单位中有四个位于永久地契开发项目中。

位居榜首的是位于其余的中区的一个永久地契公寓项目The Sea View中一个1410平方英尺的单位。

该单位在9月以410万新元售出，距2016年10月以218万新元购入约10年。卖家获得了88.1%的收益，按年化回报率计算为6.5%。

C&W的分析不包括交易成本和税费，如买家和卖家的印花税。