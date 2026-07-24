One Raffles Quay或成新达信托潜在脱售资产

管理公司表示，目前的资产回收计划仍专注于澳大利亚资产及新达城办公楼的分层单位

【新加坡】新达房地产投资信托（Suntec Real Estate Investment Trust，简称Reit）的管理公司在周五（7月24日）的业绩发布会上表示，其持有三分之一股权的One Raffles Quay可能是一个脱售候选人。

此前，有分析师提问，如果该信托要出售一项新加坡资产，那么这座位于中央商业区的甲级黄金办公楼是否会被投放市场。管理公司对此作出了回应。

新达信托拥有价值118亿新元的商业地产投资组合，资产多元化分布于新加坡、澳大利亚和英国。

其新加坡资产包括新达城、新加坡新达城会展中心66.3%的股份，以及在One Raffles Quay和滨海湾金融中心（MBFC）各三分之一的权益。

当被问及与滨海湾金融中心相比，One Raffles Quay是否是更可能的脱售候选人时，管理公司首席执行官Chong Kee Hiong表示：“是的，纯粹是基于收益率。”

他解释说，One Raffles Quay是“收益率最低的资产”，因为它由一家私人有限公司持有，而非有限责任合伙企业，这意味着该信托必须为其收益支付所得税。

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Chong说：“因此，如果我有机会出售并购买新加坡资产，这是值得考虑的事情。”

新达信托在滨海湾金融中心和One Raffles Quay均持有三分之一的股份。One Raffles Quay剩余的三分之二股份由香港置地（Hongkong Land）和吉宝房地产信托（Keppel Reit）持有。

香港置地已将其在这两处物业的权益注入其价值82亿新元的新加坡中央私人房地产基金。

今年早些时候，在这家房地产巨头收购了该信托10.8%的股份后，分析师曾提出，新达信托可以将其在One Raffles Quay三分之一的股份以保费出售给香港置地的私人基金。

一些分析师推测，出售所得款项可用于从新达信托的发起人手中收购由瑞银集团（UBS）承租的甲级商业大楼9 Penang Road。

Chong强调，该信托尚未开始就剥离其新加坡资产进行讨论。相反，其重点仍是出售其在澳大利亚的成熟资产和新达城办公大楼的分层单位。

今年到目前为止，新达信托已售出约3000万新元的分层办公室。

他补充说，在进行战略评估期间，计划中的资产剥离所得——以及可能来自出售One Raffles Quay的款项——可为增值型收购提供资金。

今年3月，新达信托的新发起人——由Gordon Tang及其妻子Celine控制的Tang Organization——宣布正在进行一项评估，以“加强投资组合表现并提高资本效率”。

它还将探索“严谨的资产优化和回收方法”。

这些举措可能在“支持未来几年更高的派息”的同时，平衡新达信托的资本管理需求和长期可持续性。该战略评估预计将于年底完成。

关于可能注入9 Penang Road一事，Chong表示，由于该甲级办公楼是发起人资产，该信托并不着急。

然而，他更倾向于全资收购该物业，而非部分股权，因为这将赋予信托更大的控制权，同时减少与关联方交易相关的问题。

在截至6月的上半年，新达信托的每单位派息（DPU）同比增长24.8%至0.03936新元，高于去年同期的0.03155新元。可分配收入增长25.5%，从9280万新元增至1.165亿新元。

每单位派息的提高，得益于该信托在新加坡的办公和零售投资组合更强劲的运营表现。

每单位0.01936新元的派息已于5月29日支付。剩余的上半年每单位0.02新元的派息将于8月28日支付。

该半年期营收为2.389亿新元，较2025财年上半年的2.345亿新元增长1.9%。物业净收入下降0.3%，从1.595亿新元降至1.59亿新元。

新达信托单位周五收盘上涨0.7%，即0.01新元，报1.52新元。