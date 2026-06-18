SINGAPORE PROPERTY
丹戎巴葛豪景酒店以约2.73亿新元售出
买家为本地发展商与Westmont Hospitality的合资公司；酒店预计将重塑品牌
- Orchid Hotel位于Tras Link 1号一栋20层建筑的三楼至20楼。 照片来源：谷歌地图
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[新加坡] 位于丹戎巴葛、拥有272间客房的Orchid Hotel已售出，据称售价约为2.73亿新元。
该酒店位于Tras Link 1号一栋20层建筑的最高18个楼层，距离丹戎巴葛地铁站仅一箭之遥。
此次出售的资产还包括位于二楼一个面积约5000平方英尺（sq ft）的分层地契办公室单位。该建筑所在地块的剩余土地租期约为80年。
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