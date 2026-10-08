OUE商业房产信托确认IOI产业集团与凯德投资洽谈收购莱佛士坊一号，表示尚未达成约束性协议

该信托管理人表示，无法保证此项联合竞标的交易最终能够实现。

市场估计，这处黄金商业地产的指示性价值介于23亿至24亿新元之间。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] OUE商业房地产投资信托 ( OUE Reit ) 于周四（10月8日）证实，正就其莱佛士坊一号 (One Raffles Place) 物业的出售事宜，与IOI产业集团 (IOI Properties Group) 和 凯德投资 (CapitaLand Investment, 简称CLI) 进行独家洽谈，并澄清目前尚未签署任何具有约束力的协议。

在提交给监管机构的一份文件中，该房地产投资信托（Reit）的管理人回应了《商业时报》(The Business Times) 的一篇报道。该报道称 IOI产业集团和凯德投资即将收购 这项位于中央商业区的黄金资产，并已进入独家尽职调查阶段。

该管理人表示：“OUE商业房产信托目前正就该物业的潜在出售事宜，与IOI产业集团和凯德投资的关联实体进行独家洽谈。”

“双方的谈判和收购方的尽职调查目前仍在进行中，且各方尚未就此次出售签订任何具有约束力的协议。”

它补充说，“无法保证任何交易最终会达成”。

此番披露是在IOI产业集团首席执行官 Lee Yeow Seng 于周三福布斯全球总裁会议间隙接受《商业时报》采访并发表评论之后作出的。

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Lee Yeow Seng 告诉《商业时报》，大约三个月前提交的一份双方各占50%的联合投标，已被该资产的所有者OUE商业房产信托和 大华银行 (UOB) 接受，并进入独家尽职调查阶段。

他说：“目前我们已进入独家洽谈阶段，并开始进行尽职调查，同时我们正在商讨买卖协议的最终条款。”

市场估计，这处黄金商业地产的指示性价值介于23亿至24亿新元之间。

OUE商业房产信托的间接子公司华联银行大厦 (OUB Centre) 持有该物业81.54%的权益。

黄金商业地产：莱佛士坊一号

莱佛士坊一号由一座62层和一座38层的办公楼，以及一个六层楼的零售裙楼组成，总净可出租面积约为87.5万平方英尺。该项目地块由四块土地组成——其中三块为99年租赁地契，另一块的841年租赁地契则从1985年11月起算。

在采访中，Lee Yeow Seng 概述了对该地块的初步计划。他说：“收购该资产后，我们要做的第一件事就是改善零售裙楼的租户组合。”他同时指出，市中心的上班族对餐饮服务的需求强劲。

若收购成功，将进一步深化IOI产业集团在新加坡的商业版图，为其现有的投资组合再添新项目。该公司的投资组合已包括IOI Central Boulevard Towers、南岸 (South Beach) 和珊顿大厦 (Shenton House)。

截至周四下午2点，OUE商业房产信托的单位价格报0.345新元，保持平盘。凯德投资的股价下跌0.03新元或1.2%，至2.46新元。

在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia)，IOI产业集团的股价上涨0.10林吉特或3%，至3.40林吉特。