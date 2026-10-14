百汇生命产业信托以4350万美元收购法国三家疗养院

其总杠杆率预计将增至约35.3%

[新加坡] 百汇生命产业信托 (Parkway Life Real Estate Investment Trust, Reit) 以3880万欧元（4350万美元）收购了位于法国的三家疗养院，扩大了其在三大核心市场之一的业务版图。

这项债务融资收购预计将于12月完成。这些物业将被回租给将其出售给百汇生命产业信托的DomusVi集团。

其管理人周三（10月14日）表示，交易完成后，该信托的法国投资组合将包括14处物业，总价值约2亿3430万新元。这占其管理资产的约10%。

该信托管理人的首席执行官兼执行董事Yong Yean Chau表示：“基于我们自2024年以来与DomusVi的合伙业务，这项场外交易扩大了我们在法国的业务版图，并使我们能够抓住未来的增长机会。”

长期租约

这三家疗养院位于法国第二大城市马赛及其周边的普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区。

百汇生命产业信托的管理人表示，这些物业的集水区拥有稳固的老年人口，为“养老服务的持续需求”提供了支持。

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每处物业都签订了12年租约，管理人称这将为该信托提供“更高的收入可见度以及稳定且具韧性的收入流”。

管理人补充说：“在运营成本上升和利率波动的情况下，该租赁结构还提供了对抗通胀压力的天然对冲，有助于维持租金收入的可持续性。”

包括预估资本化成本和其他收购相关费用在内，总收购支出预计约为4340万欧元。

交易完成后，百汇生命产业信托的总杠杆率预计将从截至6月30日的约33.8%上升至约35.3%。

该信托于2024年进行了其在欧洲的首笔投资，以约1.112亿欧元收购了法国的11家疗养院。今年6月，它还以11.65亿日元（720万美元）的价格出售了日本的一处疗养院物业，以进行资本循环。

百汇生命产业信托 的单位价格周二收盘报3.99新元，保持平盘。