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SINGAPORE PROPERTY

劳明达街的Pek Chuan Building将以8070万新元的价格出售

该价格相当于容积率每平方英尺1124新元的土地价格，地块面积为2万8700平方英尺。

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Oct 21, 2026 · 06:47 PM
    • 位于劳明达街的99年地契建筑Pek Chuan Building，邻近劳明达地铁站和明地迷亚地铁站。
    • 位于劳明达街的99年地契建筑Pek Chuan Building，邻近劳明达地铁站和明地迷亚地铁站。 照片：MOUNT EVEREST PROPERTIES

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】位于加冷地区的一栋四层商业地产Pek Chuan Building，正通过集体出售方式以8070万新元的价格出售给本地投资公司GH15 Ventures。

    根据该位于劳明达街的地块2万8700平方英尺的土地面积计算，此售价相当于容积率每平方英尺1124新元。

    此次中标价比营销代理Mount Everest Properties的Dillon Loi在9月份将该建筑重新推出集体出售时7700万新元的指示价高出4.8%。

    这一价格也超过了该建筑在2025年10月2026年3月前两次集体出售尝试中设定的8000万新元指示价。这两次招标均未成功售出。

    根据会计与企业管制局（ACRA）的文件，GH15 Ventures由GH15 Investments和H16 Capital组成。

    GH15 Investments是一家注册经营学生、工人和个人旅舍及宿舍的公司；H16 Capital则由Hilltop Capital全资拥有。

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    高力新加坡（Colliers Singapore）是此次交易的买方代表。

    根据市区重建局的2025年发展总蓝图，该地块被划为商业用途，容积率为2.5。该项目靠近劳明达地铁站和明地迷亚地铁站，其99年地契还剩下约56年。

    中止转让的申请数据显示，Pek Chuan Building在过去五年中仅有六个单位售出。最近一次交易是在2026年6月，一个面积为646平方英尺的办公单位以71万5000新元的价格易手，即每平方英尺1107新元。

    在附近，位于密陀路141号的前GSM Building于2023年以8000万新元的价格被集体出售给LHN Group旗下一家子公司。

    这栋六层楼的商业建筑随后被改造为Coliwoo Midtown，一个拥有212个单元的共享居住项目，配备了标准健身房、冰浴设施、共享办公空间和商用厨房。该项目于2026年3月开始运营。

    五个月后的8月，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）宣布将以1.34亿新元收购Coliwoo Midtown，而Coliwoo将保留该物业的全部运营控制权。

    该交易预计将于2026年第四季度完成，之后该信托将与Coliwoo Midtown签订一份为期10年的三重净额主租赁协议。

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