珍珠坊寻求第三次集体出售，指示价下调至14.8亿新元

珍珠坊将于7月16日启动公开招标

在6月18日获得所需的80%业主同意后，珍珠坊将于7月16日启动公开招标。 图片来源：海峡时报, KELVIN CHNG

[新加坡] 据《海峡时报》获悉，继2022年以18亿新元集体出售失败后，位于牛车水的珍珠坊正寻求以较低的14.8亿新元指示价进行第三次集体出售。

据营销代理ERA产业 (ERA Realty Network) 透露，珍珠坊在6月18日获得所需的80%业主同意后，将于7月16日启动公开招标。招标活动将于9月16日下午3点截止。

ERA产业表示，代表701个单位中545个单位的764名分层地契业主已签署集体出售协议，占总份额价值的80.5%和总面积的84.6%。

珍珠坊占地95,467平方英尺，沿着余东旋街有约124米长的临街面，并可直达牛车水地铁转换站。该项目由一座13层和一座30层的大楼组成，包含324个零售单位、256个办公单位、120个住宅单位和一个多层停车场。

根据ERA产业的数据，面积介于4平方米至596平方米的商铺业主可获得的出售收益介于17万新元至1830万新元之间，而面积介于21平方米至510平方米的办公室业主可获得的收益介于44万新元至1030万新元之间。

面积介于154平方米至392平方米的公寓业主，预计将获得200万新元至450万新元不等的总出售收益。

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以14.8亿新元的价格计算，土地价格相当于容积率每平方英尺2455新元。此价格包含了约5.354亿新元的租赁地契提升保费，并假设地契获准更新至全新的99年。

该土地价格还假设，对于拟议中包含60%商业用途和40%住宅用途的综合重建项目，无需支付土地增值费。地契更新和重建计划均需获得有关当局的批准。

根据市区重建局（URA）2025年发展总蓝图，该地块被划为商业区，总容积率为8.6，建筑高度限制在25层以内。

珍珠坊位于克罗士街上段101号，曾在2022年尝试以18亿新元的价格出售，但无人竞标。其在2019年首次尝试以13.5亿新元的保留价进行集体出售时，也未能获得所需的业主同意。

ERA产业区域董事 Sunny Wong 表示：“跨越80%的同意门槛是一个重要的里程碑。如此规模的机会在市场上非常罕见。加上周边地区的复兴，我们预计珍珠坊将吸引那些寻求打造标志性项目的开发商的浓厚兴趣。”

ERA产业资本市场与投资销售总监 Pearl Lok 表示：“珍珠坊坐落于牛车水核心地带，地理位置优越，并与中央商业区相连。”

她补充道：“鉴于其规模和中心位置，该地块为开发商提供了一个难得的机会，可以改造一个标志性地标，塑造牛车水发展的下一篇章，同时还能在区域内已有的商业、住宅和生活服务产业群组合基础上进一步发展。”

区域内持续的转型，包括在欧南园珍珠山规划的60层预购组屋项目，预计将为该地块未来的商业活动提供支撑。

与此同时，邻近的31层分层地契项目珍珠大厦，在2023年3月尝试以13亿新元进行第二次集体出售。此前，该项目在2018年以相同价格的首次尝试未能获得80%的业主同意。

但在2023年11月出现了不确定性，市区重建局告知集体出售委员会，这座由一个六层商业裙楼和一个25层住宅楼组成的建筑，因其历史和建筑重要性，正被评估是否列为受保留建筑。

作为市区重建局对这座牛车水现代主义标志性建筑潜在保留价值研究的一部分，一项结构调查已于2025年3月完成。

《海峡时报》曾报道，珍珠大厦的集体出售委员会正在等待市区重建局的结构研究结果，以及该局关于业主是否会获得保留奖励措施（如额外的总建筑楼面 (GFA)）的最新消息。

与此同时，位于樟宜的公寓项目乐洋村（Loyang Valley）于4月17日以8.8亿新元的价格出售给由鑫海逸集团 (SingHaiyi Group) 牵头的财团，这是自2025年汤申景（Thomson View）以8.1亿新元成交以来最大规模的住宅集体出售。

不包括乐洋村的交易，集体出售市场一直保持低迷，2026年迄今仅有两笔交易。

先得坊购物中心的一栋后座大楼于2月26日以3.919亿新元的价格出售给星狮地产 (Frasers Property) 的一家子公司。

3月份，非裕廊集团（JTC）工业项目 Kewalram House 以1.205亿新元的价格出售给工业开发商 Soon Hock Enterprise 的一家子公司。

迄今为止，本地最大宗的集体出售是2007年以13.4亿新元成交的花拉阁（Farrer Court）项目。 海峡时报