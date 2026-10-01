第三季预估数据：私人产业价格涨幅加速至1.4% 组屋转售价格进一步下滑

私人产业交易量环比萎缩30%，组屋交易量则上扬17.7%

第三季度私人产业价格上涨1.4%，涨幅较上一季度的0.5%有所加快。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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[新加坡] 根据政府星期四（10月1日）发布的预估数据，2026年第三季度私人产业价格上涨1.4%，而组屋转售价格则进一步微跌0.2%。

第三季度私人产业价格增长加速，高于第二季度0.5%的微弱涨幅，这主要是由有地住宅价格的更快上涨所带动。有地住宅领域的价格上涨了2.8%，涨幅高于上一季度的2.5%。

中央区以外（OCR）的郊区市场录得2.2%的最大涨幅，扭转了上一季度下跌0.1%的趋势。其他中央区（RCR）的城市边缘地区价格微升0.2%，扭转了第二季度下跌1.2%的局面。

核心中央区（CCR）的黄金地段价格微跌0.1%，扭转了前三个月1.8%的涨势。

第三季度销售量下跌30%，截至9月中旬共录得4296宗交易，低于上一季度的6148宗。今年至今，总交易量为15857宗，与去年同期的19793宗相比，下跌了近20%。

在公共住房市场方面，来自建屋发展局 (建屋局) 的数据显示，价格进一步放缓，第三季度下跌了0.2%。

这标志着转售价格已连续第三个季度下跌，此前在第二季度下跌0.3%，并在第一季度下跌0.1%。

截至9月29日，转售组屋的交易量增至7528个单位，较上一季度的6396个单位上涨了17.7%。与去年同期录得的7157个单位相比，同比增长了5.2%。

建屋发展局 (建屋局) 表示，自7月28日15个月的等待期解除以来，并未观察到由私人产业业主和前私人产业业主所购买的组屋在价格和销量上有显著增加。