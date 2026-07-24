市区重建局：第二季度私人住宅租金上涨0.7%，房价微升0.5%

有地住宅租金涨幅最大，黄金地段公寓租金涨幅超越其他地区，近郊租金回落。

【新加坡】2026年第二季度，新加坡私人住宅租金上涨0.7%，涨幅略高于今年第一季度的0.3%。

市区重建局（URA）周五（7月24日）发布的数据显示，房价上涨0.5%，与7月初发布的预估数据一致。

尽管空置率从第一季度的6.2%攀升至第二季度末的6.4%，但租金和房价仍双双上涨。

此前，第二季度共有1212个私人住宅单位竣工，其中包括512个执行共管公寓（EC）和700个私人住宅单位。

第二季度有地住宅的租金涨幅最大，上涨2.7%，而上一季度的涨幅为0.1%。非有地住宅的租金涨幅持平，上涨0.4%，与第一季度的增幅相同。

黄金地段（核心中央区）的非有地住宅租金涨幅超越其他地区，第二季度上涨1.2%，而上一季度仅微升0.5%。在城市边缘地带，其余的中区（RCR）的租金在第一季度下滑0.2%后保持不变。

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近郊公寓的租金在第二季度回落0.3%，扭转了上一季度上涨1%的趋势。

在新私宅市场，发展商在第二季度推出了1783个私人住宅单位（不包括执行共管公寓）供销售，比第一季度的1844个单位减少了约3%。然而，销量从上一季度的2013个单位增至第二季度的2141个单位。

根据发展商报告的预计竣工日期，2026年下半年将有5012个私人住宅单位（包括执行共管公寓）准备就绪。这包括已获得和未获得规划许可的单位。预计2027年将有另外9704个单位竣工，2028年为11204个，2029年为10188个。

在此之后，还将有超过24000个单位竣工，使未来几年的私人住宅总竣工量达到60625个单位。

与此同时，建屋发展局 (建屋局)（HDB）的数据显示，新加坡组屋转售市场的价格在第二季度下跌了0.3%，延续了上一季度0.1%的跌幅。

另一方面，转售组屋的交易量在第三季度增长1.8%至6396个单位，高于上一季度的6285个单位。与去年同期相比，交易量则下降了约10%。

转售价格中位数最高的建屋局市镇中，三房式组屋位于榜鹅和盛港（54.5万新元），四房式组屋位于中央区（119万新元），五房式和公寓式组屋则位于后港（98.3万新元）。

价格最低的组屋区中，三房式组屋位于芽笼（35.8万新元），而四房式组屋（53万新元）以及五房式和公寓式组屋（63.35万新元）均位于裕廊西。

在租赁市场方面，截至第三季度末，共有58855个建屋局组屋单位出租，该季度共有10002宗获批的出租申请，环比增长4.9%。月租金中位数最高的是中央区的五房式组屋，为5100新元；最低的则是盛港的二房式组屋，为2350新元。