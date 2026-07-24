The Business Times
business-time-50

市区重建局：第二季度私人住宅租金上涨0.7%，房价微升0.5%

有地住宅租金涨幅最大，黄金地段公寓租金涨幅超越其他地区，近郊租金回落。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Fri, Jul 24, 2026 · 09:32 AM
    • 第二季度私人住宅租金上涨0.7%，涨幅超过房价0.5%的增幅。
    • 第二季度私人住宅租金上涨0.7%，涨幅超过房价0.5%的增幅。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】2026年第二季度，新加坡私人住宅租金上涨0.7%，涨幅略高于今年第一季度的0.3%。

    市区重建局（URA）周五（7月24日）发布的数据显示，房价上涨0.5%，与7月初发布的预估数据一致。

    尽管空置率从第一季度的6.2%攀升至第二季度末的6.4%，但租金和房价仍双双上涨。

    此前，第二季度共有1212个私人住宅单位竣工，其中包括512个执行共管公寓（EC）和700个私人住宅单位。

    第二季度有地住宅的租金涨幅最大，上涨2.7%，而上一季度的涨幅为0.1%。非有地住宅的租金涨幅持平，上涨0.4%，与第一季度的增幅相同。

    黄金地段（核心中央区）的非有地住宅租金涨幅超越其他地区，第二季度上涨1.2%，而上一季度仅微升0.5%。在城市边缘地带，其余的中区（RCR）的租金在第一季度下滑0.2%后保持不变。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    近郊公寓的租金在第二季度回落0.3%，扭转了上一季度上涨1%的趋势。

    在新私宅市场，发展商在第二季度推出了1783个私人住宅单位（不包括执行共管公寓）供销售，比第一季度的1844个单位减少了约3%。然而，销量从上一季度的2013个单位增至第二季度的2141个单位。

    根据发展商报告的预计竣工日期，2026年下半年将有5012个私人住宅单位（包括执行共管公寓）准备就绪。这包括已获得和未获得规划许可的单位。预计2027年将有另外9704个单位竣工，2028年为11204个，2029年为10188个。

    在此之后，还将有超过24000个单位竣工，使未来几年的私人住宅总竣工量达到60625个单位。

    与此同时，建屋发展局 (建屋局)（HDB）的数据显示，新加坡组屋转售市场的价格在第二季度下跌了0.3%，延续了上一季度0.1%的跌幅。

    另一方面，转售组屋的交易量在第三季度增长1.8%至6396个单位，高于上一季度的6285个单位。与去年同期相比，交易量则下降了约10%。

    转售价格中位数最高的建屋局市镇中，三房式组屋位于榜鹅和盛港（54.5万新元），四房式组屋位于中央区（119万新元），五房式和公寓式组屋则位于后港（98.3万新元）。

    价格最低的组屋区中，三房式组屋位于芽笼（35.8万新元），而四房式组屋（53万新元）以及五房式和公寓式组屋（63.35万新元）均位于裕廊西。

    在租赁市场方面，截至第三季度末，共有58855个建屋局组屋单位出租，该季度共有10002宗获批的出租申请，环比增长4.9%。月租金中位数最高的是中央区的五房式组屋，为5100新元；最低的则是盛港的二房式组屋，为2350新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    ResidentialSingapore residential propertyResidential propertyHousingURAHDBHDB Rentsprivate home sales

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    The hiring push comes as Singapore’s banks expand their wealth franchises across Asia.

    Singapore banks’ battle for wealth talent goes beyond private bankers

    Michael Lim founded Motorway, now a diversified automotive group, in 1992.

    Motorway group boss Michael Lim charged with evasion of excise duty and GST

    The two-storey bungalow on the site. The latest indicative price reflects S$3,313 psf on the land area.

    Lermit Road bungalow owned by family of Dennis Lee’s son on the market at S$98.8 million

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More