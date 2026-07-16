普华永道：房地产开发商需采取针对性策略以吸引家族办公室资本

私人财富被新加坡的稳定性所吸引，但其市场规模有限，无法将所有资本尽数吸纳

（左起）Realion集团首席执行官 Desmond Sim 与普华永道新加坡执行主席 Marcus Lam 出席新加坡房地产发展商公会举办的房地产市场展望论坛。 照片：REDAS

【新加坡】普华永道新加坡执行主席 Marcus Lam 表示，希望吸引新加坡日益增长的家族办公室资金的房地产开发商，需要明确自身能提供什么，因为这些资本正变得越来越多元化，难以用“一刀切”的方式来应对。

他指出，新加坡目前拥有约2000家单一家族办公室。

“如果你没有利用家族办公室的资本，那你正在错失良机，” Marcus Lam 在周三（7月15日）于新加坡房地产发展商公会举办的房地产市场展望论坛上，与 Realion 集团首席执行官 Desmond Sim 对话时说道。

然而，这个资本池远非同质化。Marcus Lam 说，欧洲的家族办公室进入新加坡已有一段时间，通常更为成熟和精于此道，并拥有自己的投资流程。而来自本区域的家族办公室则相对年轻，其思维方式因决策者所属的代际而异。

他指出，与机构投资者相比，家族办公室更看重隐私、个人关注和长期关系，而且其资本部署的结构化程度较低。

他补充说，希望利用这一资本池的开发商应首先确定哪个细分领域能发挥自身优势，并明确自己能提供什么。

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全球资本持续流入

Marcus Lam 发表此番言论的背景是全球资本持续强劲地流入新加坡。他将此归因于四大关键因素：法律的确定性、监管的透明度、资本市场的深度以及长期政策的一致性。

他指出，在借贷成本依然高昂的情况下，投资者已变得更加挑剔，评估资产时更看重其收入韧性而非表面收益率。稳定的现金流和持久的租户需求现在比上行潜力更为重要。

“政策的连续性是一种超能力，” 他在对话前的演讲中说道。他补充说，投资者不仅仅是在新加坡收购资产，更是在购买参与其长期增长故事的机会。

他说，这些资本大部分正流向具有长期结构性需求的领域，其中包括保费办公室、物流与供应链、数据中心与数字基础设施以及居住领域。

至于监管审查是否会引起全球投资者的担忧，Marcus Lam 表示，资本来源合法的投资者不会因额外的尽职调查而却步。

他表示，这些措施对全球投资界至关重要，因为它们保障了市场的健全。“若没有这些措施，新加坡就不会有今天这样优质的市场。”

即便如此，Marcus Lam 仍表示，新加坡“地方太小，无法容纳所有的全球资本”。他补充说，资本也在流向东京和韩国等流动性更强的大型市场，而香港也正重新引起人们的兴趣。

为人工智能的冲击做准备

在技术方面，Marcus Lam 表示，房地产行业在采用人工智能方面落后于其他行业，部分原因是其带来的颠覆性影响不像服务业和专业知识工作领域那样直接或严重。

“这正是你们需要准备应对的冲击。它将迅速到来，”他说。

Marcus Lam 补充说，不在董事会和管理层层面讨论技术的公司将会被淘汰。现在的挑战不再是试验人工智能，而是要将其应用于整个业务。

在房地产领域，其应用范围广泛，从帮助开发商改进规划和成本控制，到支持资产所有者做出资本配置决策，以及更深入地洞察租户行为，再到帮助物业管理者优化能源使用和预测维护需求。

柔佛数据中心增长潜力巨大

当 Desmond Sim 问及新柔长堤对岸的数据中心发展时，Marcus Lam 回应说，柔佛的执行速度慢于预期，柔佛-新加坡经济特区的总体规划也尚未公布。

他表示，柔佛州政府相对于联邦政府将拥有多大的话语权，目前也尚不明确。

尽管如此，Marcus Lam 仍看到了该市场的真正潜力，不过他认为行政能力将是一个挑战。

谈到可持续发展问题，Desmond Sim 问道，在尚无法看到前期回报的情况下，董事会对相关支出的接受程度如何。

Marcus Lam 说，答案取决于董事会所在的地区。尽管欧洲对可持续发展的预期有所放缓，但它仍然是一个优先事项；而在亚洲，气候风险则是一个关乎生存的问题。

他指出，董事会会在监管、风险和回报之间进行权衡。在监管不严的地方，投资的动力就会减弱。尽管如此，他表示，从长远来看，可持续发展对房地产业而言是必须的。

他强调：“可持续发展是一项资本战略，而不仅仅是报告策略。”