债权人 Urban Renewables 对 Real Estate Analytics 提出清盘申请

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该房地产科技公司坚称债务已偿还，公司运营一切如常

Real Estate Analytics 在过去五年一直处于亏损状态，不过其2025财年的持续经营业务税后亏损已收窄至330万新元。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】房地产科技公司 Real Estate Analytics (简称REA) 正面临其债权人 Urban Renewables 提出的清盘申请，事关一笔源于两家公司仲裁案的据称未偿还的判决债务。

该争议与一份服务协议有关。根据协议，提供数据和分析服务的 REA 未能履行其合同义务。

仲裁最终在2024年裁定，将相关费用判给 Urban Renewables。Urban Renewables 是一家开发可持续能源解决方案的投资公司。裁决作出两年多后，该款项仍未支付，之后 Urban Renewables 向 REA 追讨欠款，并随即提出清盘申请。

据《商业时报》了解，REA 共拖欠约10万新元。

在周五（9月11日）回复《商业时报》时，REA 首席执行官 Jean-Michel Paul 声称，涉案金额90,777.23新元 “已在数月前全额支付给 Urban Renewables 的一位债权人，该债权人由 Urban Renewables 的全部资产作担保，并已没收了这笔款项”。

这笔七月份的付款是根据债权人 Hector Capital 的书面指示进行的。Hector Capital 行使了 Urban Renewables 授予的债券（debenture）下的权利，包括收取 Urban Renewables 应收账款的权利。

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Paul 表示，REA 正在通过“适当的法律渠道”处理这项清盘申请，公司运营一切如常，其业务并未停止，“产品、服务、客户订阅或支持安排均无任何变化”。

该清盘申请的听证会已定于9月25日举行。

REA 于2019年在新加坡注册成立。

2022年，该公司以现金加股权的方式收购了房地产科技平台 SoReal Prop。

交易完成后，SoReal 当时的主要股东——ERA、Huttons、PropNex 和 Savills——成为了 REA 的少数股东。

SoReal 于2017年由 ERA、Huttons 和 PropNex 在新加坡成立。该公司为新加坡的房地产经纪人提供了一套应用程序，其中包含实时交易数据和分析工具。

在其开发的应用程序中，包括一款与大华银行 (UOB) 合作开发的移动应用，该应用能让中小企业搜索办公室和仓库的房源，并获得数字估价以方便申请贷款。

REA 的此次收购旨在将 SoReal 的本地房地产数据能力，与其更广泛的房地产数据和人工智能产品相结合，同时延续整个行业在房地产数据分析方面的合作。

截至9月9日，REA 的已发行和实缴资本约为2430万新元。

根据提交给新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的最新文件，该房地产科技公司集团在2025财年的营收从上一年的320万新元增至470万新元。

该集团在过去五年一直处于亏损状态，不过其持续经营业务的税后亏损已从上一年的480万新元，收窄至2025财年的330万新元。

会计企管局的文件显示，在2025财年，该公司总资产为890万新元，总负债为510万新元，其负债额较前一年的约200万新元增加了一倍以上。