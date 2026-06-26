房地产公司Ohmyhome过去十年的历程

以1美元出售其主要经纪业务，是该公司自纳斯达克上市以来遭遇的一系列问题中的最新一起。

Race Wong（左）与 Rhonda Wong 于2016年创立了Ohmyhome。 照片：OHMYHOME

【新加坡】新加坡房地产公司Ohmyhome已出售其主要经纪业务，未来将专注于数字营销。

6月18日向美国证券交易委员会提交的文件显示，该公司已与企业实体Sterling Oat达成协议，以1美元（约1.30新元）的象征性价格，收购其全资子公司Ohmyhome (BVI)。

据《海峡时报》报道，收购价格是根据该子公司的负净资产状况确定的。截至3月31日，Ohmyhome (BVI) 的负债比资产高出1477万新元。

公司披露的文件显示，这笔交易是在无条件豁免该子公司所欠的1900万新元债务后进行的。

这一最新进展是Ohmyhome自2023年3月在纳斯达克上市以来，所面临的一系列问题中的最新一例。

《商业时报》回顾了该公司自成立十年来的发展历程。

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亚细安扩张

Ohmyhome于2016年由一对姐妹创立：Rhonda Wong担任首席执行官，Race Wong担任首席产品官（CPO）。

该公司的目标是在单一平台上提供“简单、高效且经济实惠”的房屋交易。

它最初是一个免费的自助服务平台，用户可以免中介费发布房源和搜索房屋，后来发展成为一个全方位的房地产服务平台。

除了房地产经纪和管理业务外，Ohmyhome随后还将其服务扩展至装修和家居改善、抵押贷款和法律转介，以及其他配套服务。

该公司也进入了东南亚不同地区，于2019年在马来西亚和2020年在菲律宾设立了基地。2023年，公司宣布了进入印度尼西亚、越南和泰国市场的计划。

IPO历程

2023年3月，Ohmyhome成为首家在美国纳斯达克交易所上市的新加坡房地产科技公司。

此次首次公开募股（IPO）预计将筹集超过1460万美元；其股票后来的定价为每股4美元，共筹集约1510万美元。

此次IPO的既定目标是为公司在东南亚的进一步扩张、偿还现有贷款、产品研发、以及补充营运资金和其他一般企业用途提供资金。

Ohmyhome的股价最初在交易所表现良好。其上市首日表现平平，在2023年3月21日收盘时比IPO价格高出1.8%，但在接下来的两个月里飙升，于2023年5月15日达到308.80美元的高点。

然而，这个高峰是短暂的，到2024年10月，该公司的股价已跌破4美元。

到了2024年和2025年，Ohmyhome的股价已下跌到因未能满足交易所1美元的最低出价要求而面临退市风险的程度。

该公司于2025年3月执行了10股合1股的反向拆股，将每10股现有股票合并为一股新股，从而将其流通股从约2400万股减少到240万股。

此举是一项技术性修正，旨在通过人为提高股价来维持其上市地位，同时仍符合监管规定。

这一招暂时奏效了。周四，其股价收于0.64美元，再次跌破最低门槛。

Ohmyhome的未来

尽管Ohmyhome出售了其房地产经纪业务，但该业务将继续作为私营公司运营，其领导团队保持不变。

Rhonda Wong告诉《海峡时报》，预计不会进行裁员。

据《海峡时报》报道，目前没有关于新所有权结构的进一步信息，也未知新加坡的客户是否已充分获知此次重组。