新加坡国立大学（国大）：买家群体分化，新加坡私宅市场正与组屋市场“脱钩”

其驱动因素是“购买能力和资本支出各不相同的独特买家群体”

不断扩大的负担能力差距和买家群体的分化，可能导致私宅和公共住房市场最终出现结构性脱钩。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】随着负担能力差距的扩大和政策措施日益影响购买动态，新加坡的公共住房和私人住宅市场之间可能正在出现结构性分化。

在新加坡国立大学（国大）房地产与城市研究院（Ireus）的一项调查中，31%的受访者表示，他们预计在“购买能力和资本支出各不相同的独特买家群体”的驱动下，私宅市场最终将与建屋发展局 (建屋局) 的组屋市场“结构性脱钩”。

另有29%的受访者表示，持续的供应短缺将使私宅价格保持坚挺，无论公共住房市场如何波动。