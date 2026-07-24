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市区重建局：新加坡第二季零售租金上涨0.6%，空置率微升

零售空间价格第二季上涨0.8%，增幅低于上一季的2.2%

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Fri, Jul 24, 2026 · 08:44 AM
    • 截至第二季末，未来零售空间的总供应量约为60万4000平方米总楼面面积。
    • 截至第二季末，未来零售空间的总供应量约为60万4000平方米总楼面面积。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡核心中央区的零售空间租金在2026年第二季上涨0.6%，扭转了上一季度下跌0.6%的趋势。

    市区重建局 (URA) 周五（7月24日）发布的数据显示，全岛零售空间空置率从上一季度的6.3%升至第二季度的6.5%。

    第二季度，被占用的零售空间面积减少了3万7000平方米（sq m），而上一季度则增加了6000平方米。

    零售空间价格在第二季度上涨0.8%，增幅低于上一季度的2.2%。

    截至第二季末，潜在的零售空间总供应量约为60万4000平方米（总楼面面积），与第一季度60万5000平方米的总楼面面积（GFA）供应量基本持平。

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