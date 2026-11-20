这家美国资产管理公司就其2025年收购三处新加坡房产的纠纷，扩充了其辩护理由

新加坡亿万富翁Lim Chap Huat和Soilbuild集团因Brookfield被指违反寻求成立合资企业(JV)的协议，正在寻求金额不详的损害赔偿。 图片来源：海峡时报

【新加坡】Brookfield Asset Management被新加坡亿万富翁Lim Chap Huat的Soilbuild集团指控“篡夺”一项合资企业（JV）交易。Brookfield扩充其辩护论点，称其在与丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust, 简称MIT）的交易中面临“持续的商业压力”以完成交易。

Lim和Soilbuild在8月3日提起的诉讼中声称，Brookfield同意通过一家合资企业进行收购，且双方就该拟议交易合作了数月。他们称，Brookfield在Mapletree宣布以5.353亿新元将这些房产出售给这家美国资产管理公司的前两天，退出了合作。

在10月20日回应提供其辩护更多细节的要求时，这家资产管理公司表示：“Mapletree当时正催促Brookfield尽快完成对最终种子资产的收购，包括沟通预期的完成时间以及延长Brookfield排他期的困难。”

最终的种子资产是The Strategy、The Synergy和Woodlands Central。其中，The Strategy取代了初始投资组合中的18 Tai Seng。

根据《商业时报》看到的一份日期为10月20日的辩护详情补充文件，Brookfield提供了上述说明。该文件是为了回应10月6日一项要求提供其辩护更多细节（包括其所称面临的商业压力）的请求而提交的。

该公司早前坚称，其面临“持续的商业压力（包括来自Mapletree的压力），要求迅速推进收购”，以维持其在2025年2月11日签署的意向书中所表达的兴趣的可信度。

在8月31日的辩护书中，Brookfield还表示，尽管进行了多轮谈判，“双方在多个关键问题上仍存在分歧”，且其认为这些问题无法合理解决。该公司补充说，在等待就拟议的合资企业达成协议的同时无限期推迟收购是“不切实际的商业行为”。

这家美国投资巨头表示，其新加坡分公司在2025年2月11日的不具约束力的意向书中，就修订后的资产组合向Mapletree出价5.353亿新元。

Brookfield表示，Mapletree在2025年4月21日告知它，原计划收购于2025年5月2日进行，并且在将Brookfield的排他期延长至2025年5月8日方面面临“巨大阻力”。

它补充说，Mapletree于5月8日告知它，“收购文件应尽快敲定”。

Brookfield称，2025年5月15日，Mapletree询问了收购进展，并问Brookfield是否准备好在当天签署收购文件。

Brookfield指出：“当时还有一个重点是迅速完成对最终种子资产的收购，这包括在每周的进度会议上，Brookfield和会议的其他参与者会定期被提醒其排他期即将到期以及收购的时间表。”

Brookfield于5月14日告知Soilbuild，它将自行进行收购。

2025年5月16日，丰树工业信托的管理人宣布，已就这三处房产与由Brookfield附属公司管理的买方签署了销售协议。该出售于2025年8月15日完成。

Soilbuild的主张与Brookfield的辩护

在这起向新加坡高等法庭提起的诉讼中，Brookfield、其新加坡分公司以及一家由Brookfield控制的实体被列为被告，而Soilbuild的执行主席Lim、Soilbuild及一家Soilbuild的子公司则被列为原告。

Lim和Soilbuild就Brookfield被指违反寻求成立合资企业的协议，以及被指未经授权使用Soilbuild的专有商业信息等其他主张，正在寻求金额不详的损害赔偿。

Brookfield否认双方已成立合资企业，并表示从Mapletree收购这些房产的机会源于Brookfield。它说，其新加坡分公司在12月18日被介绍给Soilbuild团队之前，已于2024年12月5日提交了第一份不具约束力的要约。

该资产管理公司补充说，其新加坡分公司与Soilbuild随后就初始和修订后的资产组合签署了两份保密协议。

根据Brookfield的说法，两份协议均规定，任何一方都“没有法律约束力的义务来谈判或完成交易”，并且任何一方都可以“随时书面通知另一方终止与交易相关的讨论”。

它还否认双方曾同意或签订谅解备忘录，并否认其不当使用了Soilbuild所称的机密信息。

它还否认了Soilbuild关于若无该房地产集团的参与便无法完成收购的说法。