《华尔街日报》报道：Soilbuild主席Lim Chap Huat起诉Brookfield，指其违背合资协议

SINGAPORE PROPERTY

争议涉及该资产管理公司于2025年从丰树工业信托收购三处新加坡物业一事。

据报道，Soilbuild及其执行主席Lim Chap Huat因Brookfield被指控违反协议，正在寻求未指明金额的损害赔償。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】据《华尔街日报》报道，Soilbuild集团执行主席Lim Chap Huat正在起诉Brookfield Asset Management，指控其在一项拟议收购新加坡工业物业的合资计划中，存在违反合同与保密协议的行为。

该争议涉及Brookfield于2025年以5亿3530万新元的价格，从丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust) 手中收购三处新加坡物业一事。

根据《华尔街日报》引述的法庭文件，Lim、Soilbuild及Soilbuild的一家子公司是向新加坡高等法庭提起的这起诉讼的起诉方，而Brookfield、其新加坡分公司以及一家Brookfield控制的实体则为被告方。

起诉方声称，Brookfield曾同意与Soilbuild通过合资企业进行收购，且双方已就该拟议交易合作数月。

据称，就在丰树工业信托宣布将这些物业出售给该资产管理公司的两天前，Brookfield退出了这项合作。

这家北美公司告诉《华尔街日报》，它“认为这些指控完全没有根据，并将积极进行抗辩”。

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Lim和Soilbuild正在寻求未指明金额的损害赔偿，诉因包括Brookfield被指控违反推进合资企业的协议，以及未经授权使用Soilbuild的专有商业信息等。

诉状称，Brookfield于2024年12月接洽Soilbuild，提议“合作竞标购买丰树的商业资产”。当时，Brookfield在新加坡尚未达成任何交易，据称该公司“希望找到一个能帮助其驾驭市场的本地合作伙伴”。

Soilbuild声称，双方随后起草了一份关于其拟议合资企业如何运作的谅解备忘录 (MOU)。尽管该备忘录从未签署，但Soilbuild称，双方均根据协议草案中的条款，继续进行收购的筹备工作。

诉状还称，在为拟议交易准备交易文件时，Brookfield和Soilbuild的代表在他们的信函往来中，曾提及在谅解备忘录草案中已“达成一致”的条款。

Soilbuild主张，双方的行为“表明已根据谅解备忘录的条款达成了一项具有约束力的协议”。

它还声称，应Brookfield的要求，Soilbuild为这项拟议的收购进行了大量的尽职调查。

诉状指控Brookfield在成功竞标丰树资产时，利用了Soilbuild的专业知识、调查结果和建议。Soilbuild还声称，其为进行技术评估而向多家第三方供应商支付的费用未获偿还。

诉状称，2025年5月，Brookfield告知Soilbuild将自行进行对丰树资产的收购。而就在当天上午，两家公司的代表刚就该交易的尽职调查进行了通话。

两天后，丰树工业信托宣布，已同意以5亿3530万新元的价格，将其旗下的两个商业园和一个工业建筑群出售给Brookfield。