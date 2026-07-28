房地产经纪将迎更严新规：旨在提高行业标准、减少虚假房源、明确佣金制度

新规包括为经纪设定最低交易量要求、延长执照和注册有效期，以及收集佣金数据

当局于周二出台新规，旨在提高新加坡房地产代理行业的透明度和专业水平。 照片来源：BT商业时报档案

[新加坡] 根据旨在提高新加坡房地产代理行业透明度和标准的新规，房地产经纪未来必须在三年内完成至少三笔交易，或通过进修考试，才能维持其注册资格。

当局也正在探讨其他措施，以确保佣金制度更加清晰，并减少不准确、虚假或未经授权的房源信息。

国家发展部兼交通部高级政务部长Sun Xueling在周二（7月28日）的新加坡房地产经纪大会上指出，“大多数消费者对他们的房地产经纪所提供的服务感到满意”。

“（但）我们也收到反馈，有些长时间没有进行交易的房地产经纪，他们的专业知识可能已经跟不上时代，”她说道。

截至2026年1月1日，在新加坡32,967名注册房地产经纪中，约有40%在2023年至2025年期间，每年促成的住宅房地产交易少于三笔。

每名经纪每年完成的住宅交易中位数为两笔。房地产代理理事会 (Council for Estate Agencies, CEA) 目前不追踪非住宅交易，但将从2027年1月1日起开始收集此类数据。

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这项新的活跃度要求将从2027年1月起生效。它涵盖所有交易类型，从住宅买卖和租赁，到商业和工业地产交易，以及海外房地产销售和集体出售交易。

未能达到最低要求的经纪必须通过一项进修考试，测试其从事房地产代理工作所需掌握的实践知识。如果考试不及格，他们必须退出该行业，并重新参加房地产销售员考试，才能再次成为房地产经纪。

新入行的经纪在第一年无需完成任何交易，因为他们可能需要更多时间来培养技能和建立客户群。但他们在接下来的两年内仍须完成至少两笔交易，或通过进修考试，才能保留其注册资格。

因“情有可原的情况”而无法达到新交易门槛的经纪——例如健康问题，或正在处理可能需要更长时间才能完成的“复杂房地产交易”——可以根据个案情况申请豁免。

房地产代理理事会表示：“担任管理职务且不打算从事房地产代理工作的人员，无需维持其房地产经纪注册，因此也无需满足此（活跃度）要求。”

该理事会补充说，这项新规以三年为期，是为了考虑到市场波动，例如因市场低迷而导致交易量偏低的时期。

对于大多数房地产交易，房地产代理理事会将在买卖双方各认可一名房地产经纪。但对于某些复杂交易，例如集体出售交易或高端商业或工业地产的销售，交易的每一方可能会有多于一名经纪获得认可。

与此同时，房地产代理理事会也将把所有房地产代理公司执照和房地产经纪注册的有效期从一年延长至三年，以减轻行政工作负担。

首个三年周期将从2027年1月1日开始，至2029年12月31日结束。

从2027年1月起，房地产代理理事会还将开始向房地产代理公司收集佣金数据，这些数据将经过汇总、匿名化处理后，最终予以公布。

Sun Xueling解释说，该行业目前“表彰和认可”顶尖的从业者。“与此同时，我们希望有志成为房地产经纪的人能够对这个行业的职业生涯有一个切合实际的了解。”

长期措施

当局正在探讨其他提高透明度的措施。Sun Xueling指出，不准确、虚假、重复和未经授权的房源信息是房地产经纪和消费者普遍提出的一个担忧。

房地产代理理事会将于明年推出一个在线平台，以验证在线房源的真实性。其他正在考虑的措施包括：

在房地产代理理事会向公众开放的所有持牌房地产代理和注册销售员名册上，公布消费者对房地产经纪的评级，并让消费者更容易查阅该名册；

要求房地产经纪与客户签订一份名为《房地产代理协议》的合同，以更清晰地界定经纪的角色和责任，并防止“后续纠纷”；

在开始工作前，为买家提供更高的透明度，让他们了解其房地产经纪将在特定交易中获得多少佣金 ；

优化建屋发展局 (Housing & Development Board, HDB) 的转售组屋平台，并可能使其成为建屋局转售组屋的默认挂牌平台；

研究是否应允许消费者直接在房地产门户网站上发布自己的房源。

Sun Xueling补充说：“（这些措施）无意取代现有的房地产门户网站，房地产经纪和卖家仍可以继续在其他平台上发布广告。”

“在未来几个月，建屋局将收集买家、卖家和房地产经纪的反馈，以规划该服务的未来改进方向。”

此次公告是在政府对该行业进行审查之后发布的，该审查旨在提高专业标准、加强透明度，并为消费者提供更清晰的信息和更多的选择。

房地产代理理事会执行理事Chan Khar Liang表示，利益相关者“一直强调，不经常完成交易的房地产经纪构成了潜在风险”。

Chan表示：“这些经纪可能不太熟悉不断变化的规则条例、房地产交易流程和市场趋势，这可能在无意中影响他们向客户提供建议的准确性。”

截至2026年7月1日，新加坡共有38,162名房地产经纪和1,018家房地产代理公司。

房地产代理理事会的最新年度报告于2025年10月发布，报告显示2024年共收到1,271起公众投诉。

与服务和广告相关的问题占了投诉的大部分，分别有523起和505起。

此外，还有151起投诉涉及不遵守房地产交易规则和程序；31起指控经纪存在不道德或不公平行为，如夸大或歪曲事实；以及25起指控经纪未能以客户的最佳利益行事。

另有36起投诉涉及其他违规行为，包括给房地产业带来不良声誉或妨碍房地产代理理事会调查的行为。

2024年，该机构还对333起“经证实的投诉”采取了行动。这包括发出警告信或谴责信、提出和解献议、采取纪律处分和进行法庭起诉。

约有423起投诉被认定为证据不足，另有603起被转介至房地产代理公司进行解决。

今年1月，房地产代理公司ERA因违反《房地产代理执业守则》中的三项规定，被房地产代理理事会发出谴责信。这是第二次有房地产代理公司收到谴责信，也是首次有主要行业参与者被谴责。

房地产代理理事会的数据显示，截至2026年1月1日，PropNex是最大的代理公司，拥有13,945名经纪。紧随其后的是拥有8,427名经纪的ERA、拥有5,760名经纪的Huttons、拥有2,518名经纪的OrangeTee & Tie，以及拥有1,621名经纪的SRI。

处理商业和工业交易的咨询公司包括拥有104名经纪的CBRE和拥有98名经纪的Knight Frank。

Knight Frank正在退出新加坡的住宅房地产代理业务，并于周一表示已与OrangeTee & Tie签署协议，允许其KF Property Network的销售人员转移过去。