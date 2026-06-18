Sunway MCL与CSC联合体斥资7.506亿新元大胆竞标River Valley地块，土地价格高达每平方英尺1730新元（按容积率计算）
此次推出的第三幅River Valley Green地块的最高出价，较该地区上一幅售出地块的价格高出约21%。
- River Valley Green（C地块）预计可建造470个住宅单位。 制图：BT VISUAL
本文由AI辅助翻译
【新加坡】由Sunway MCL与CSC Land Group (Singapore)组成的联合体，在四家竞标者中以7.506亿新元的最高出价，成功标得第三幅River Valley Green地块。这很可能是靠近Great World City购物中心的最后一幅可供开发的住宅用地。
最高出价折合土地价格为每平方英尺1730新元（按容积率计算），高于分析师预测的每平方英尺1350至1700新元的区间，且比该地区2025年售出的上一幅地块高出约21%。
Sunway MCL与CSC于周五（6月18日）提交的投标价，仅以4%的微弱优势险胜第二高的竞标者——China Overseas Land & Investment (COLI) 旗下一家子公司。COLI的出价为7.207亿新元，即每平方英尺1661新元（按容积率计算）。
Hong Leong Holdings、GuocoLand和TID Residential以7.159亿新元（即每平方英尺1650新元，按容积率计算）的出价位居第三。Kingsford以其7.054亿新元（每平方英尺1626新元，按容积率计算）的出价排名第四。
River Valley Green（C地块）占地11,516平方米，总建筑面积为40,306平方米。这幅拥有99年租赁地契的地块预计可建造470个住宅单位。
Huttons Asia首席执行官Mark Yip表示：“鉴于核心中央区（Core Central Region, CCR）地价目前的上涨趋势，2027年该区域住宅的未来售价可能会向上调整，并试探每平方英尺3600新元的水平。”
Yip指出，截至2026年5月，附近新推出的楼盘River Green、River Modern和The Robertson Opus的售价中位数略低于每平方英尺3500新元。
分析师曾预计，该地块会吸引市场的浓厚兴趣，可能收到多达七份投标。这主要是因为它紧邻大世界地铁站，且周边项目的销售表现强劲。此外，开发商也积极寻求补充土地储备，而黄金地段第9区的未来土地供应有限。
位于River Valley Green（B地块）的River Modern项目，在3月份推出时以每平方英尺3266新元的均价售出了其455个单位中的90%。截至目前，该项目已售出423个单位（占总数的93%），售价中位数为每平方英尺3229新元。
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River Valley Green（B地块）在2025年2月吸引了五份投标，其中GuocoLand的出价最高，为6.278亿新元，即每平方英尺1420新元（按容积率计算）。
附近的River Valley Green（A地块）在2024年6月的招标中仅吸引了两份投标，最终由Wing Tai以4.64亿新元的价格夺得，即每平方英尺1325新元（按容积率计算）。该地块正被开发为River Green项目，去年8月上市时以每平方英尺3130新元的均价售出了其524个单位中的88%。此后，该项目已售出94%的单位，售价中位数为每平方英尺3128新元。
River Valley地区的其他近期新盘也取得了相当稳健的销售业绩，例如Promenade Peak项目约有71%的单位已售出，售价中位数为每平方英尺2942新元。该项目位于Zion Road（B地块），此地块在2024年8月的招标中吸引了两份投标，最终由Allgreen Properties以7.301亿新元（每平方英尺1304新元，按容积率计算）投得。
邻近的Zyon Grand项目已售出90%的单位，售价中位数为每平方英尺3050新元。这个集住宅与长住服务式公寓于一体的开发项目位于Zion Road（A地块），该地块在2024年4月仅收到一份投标，来自City Developments Ltd与Mitsui Fudosan的联合体，投标价为11亿新元，即每平方英尺1202新元（按容积率计算）。
这四个项目合计剩余约300个未售单位。分析师认为，这“预计不会对River Valley Green（C地块）的未来开发项目构成重大竞争”。
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