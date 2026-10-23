第三季度新私宅销量锐减45%，价格加速上涨1.4%

发展商本季度售出1183个新私宅单位，已竣工的私宅单位库存则有所增加。

第三季度，不包括执行共管公寓（EC）在内的已竣工私宅单位库存增加了3491个。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】由于发展商在销售淡季推出的项目减少，加上整体住宅价格加速上涨，2026年第三季度新私宅销量锐减44.7%。

第三季度整体私宅价格上涨1.4%，涨幅高于第二季度的0.5%。整体而言，私宅价格指数的最终涨幅与早前公布的预估数据一致。

市区重建局（URA）表示，2026年前三季度，私宅价格平均每季度上涨0.9%，与2025年同期的增幅相似。

私宅租金也同样上涨，第三季度涨幅为1.3%，高于第二季度的0.7%。其中，有地住宅租金上涨2.1%，非有地住宅租金上涨1.2%。

2026年第三季度，发展商的新私宅销量降至1183个单位，较上一季度的2141个单位减少近45%。

第三季度共有1140个未竣工的私宅单位（不包括执行共管公寓EC）推出市场，少于上一季度的1783个单位。发展商在第三季度售出68个EC单位，也低于第二季度的175个。这两个季度均无新的EC项目推出。

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不包括EC在内的已竣工私宅单位库存，在第三季度增加了3491个单位，远超上一季度416个单位的增幅。若包括EC在内，总竣工单位达3559个，是自2024年第三季度以来的单季最高水平。

有地住宅价格领涨，第三季度上涨2.9%，涨幅高于上一季度的2.5%。非有地住宅价格也加速回升，从第二季度0.1%的微跌转为第三季度上涨1%。

在非有地住宅中，代表大众化市场的中央区以外（Outside Central Region, OCR）的房价涨幅最大，上涨2.3%，扭转了上一季度下跌0.1%的趋势。

黄金地段的核心中央区（Core Central Region, CCR）房价涨幅放缓至0.3%，低于第二季度的1.8%。覆盖城市边缘地区的其他中央区（Rest of Central Region, RCR），房价在上一季度下跌1.2%后保持平稳。

与此同时，第三季度的转售交易量从上一季度的3813个单位微跌至3801个单位。楼花转售交易量则从194个减少至162个。

供应方面，未来几年预计将有约5万7200个私宅单位（包括EC）竣工。其中，约2万2300个单位预计在2028年底前完工，另有3万4900个单位预计从2029年起陆续完工。

在2026年下半年的政府土地出售计划中，正选名单上的地段将能提供4745个私宅单位，使全年总供应量达到9320个单位。

建屋局组屋转售价持续下跌

公共住房方面，建屋发展局 (建屋局) 的数据显示，组屋转售价格在第三季度下跌0.1%，已是连续第三个季度下滑。此前，第二季度和第一季度的价格分别下跌了0.3%和0.1%。

第三季度的组屋转售交易量环比增长19.5%，从第二季度的6396宗增至7645宗。这一数字也比2025年第三季度记录的7221宗交易高出5.9%。

建屋局表示，自7月28日取消了15个月的等待期以来，并未观察到现有和前私宅业主所购买的转售组屋在价格或数量上有显著增加。