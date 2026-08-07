黄廷方遗孀Tan Kim Choo辞世，享年100岁

[新加坡] 房地产巨头远东机构 (Far East Organization) 创办人Ng Teng Fong的遗孀、公司最大股东Tan Kim Choo已辞世，享年100岁。

她的家人于8月5日在《联合早报》刊登讣告，宣布了她的死讯。她于8月1日逝世。

Tan Kim Choo持有远东机构私人有限公司 (Far East Organization Pte Ltd) 一半的已发行股本，并在Ng Teng Fong于2010年去世后保留了董事会席位。另一半股份由Ng Teng Fong的遗产持有，他于82岁时去世。

远东集团大部分为私人持有，Ng家族通过远东机构私人有限公司及其他投资工具，控制着三家新加坡上市公司：远东乌节 (Far East Orchard)、远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust) 和杨协成 (Yeo Hiap Seng)，以及在香港信和集团 (Sino Group) 旗下的信和置业 (Sino Land)、信和酒店 (Sino Hotels) 和尖沙咀置业 (Tsim Sha Tsui Properties)。

已故的Ng Teng Fong出生于中国福建，他于1960年创办了远东机构。1991年，他将自己庞大的商业帝国交棒给两个儿子Robert Ng和Philip Ng。Robert Ng负责集团在香港的信和集团业务。他于2025年卸任主席一职。

Robert Ng的长子Daryl Ng接替他担任信和置业、信和酒店和尖沙咀置业的主席。

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Tan Kim Choo与Ng Teng Fong的小儿子Philip Ng从1991年至2023年担任远东机构的首席执行官，之后他将该职位移交给了自己的长子Jonathan Ng。

Philip Ng的另外两个儿子也在家族企业中任职。Edward Ng担任远东机构的产业服务执行董事和杨协成的副主席；Graham Ng则担任公司商业集团的执行董事。

Tan Kim Choo的两个女儿也曾在公司担任职务：Dorothy Chan曾是执行董事，直到2024年退出董事会；Ng Siok Giok目前在集团中担任顾问。

她的第三个女儿Tan Siok Hwee是远东机构的前董事。

2011年，Tan Kim Choo及其家人捐赠了约1亿新元，用于在裕廊兴建一所医院。该医院后来为纪念她已故的丈夫而命名为黄廷方综合医院 (Ng Teng Fong General Hospital)。这家医院于2015年启用。