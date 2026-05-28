TE Capital Partners携手高瓴资本支持的Dash Living收购东京黄金地段住宅资产

这家总部位于新加坡的私募股权公司将在该合资企业中持有绝对多数股权

这栋七层楼的物业包括102个住宅单元、5个零售单元和81个停车位。 照片来源：TE CAPITAL, DASH LIVING

【新加坡】TE Capital Partners已与高瓴资本支持的灵活居住运营商Dash Living合作，收购位于东京的一处永久地契住宅资产。

两家公司于周四（5月28日）表示，该物业位于高端的青山（Aoyama）地区，占地3万平方英尺（约2787平方米），包括102个住宅单元、5个零售单元和81个停车位。

TE Capital将持有该合资企业的绝对多数股权，Dash Living则保留少数股权并负责管理该物业。物业翻新后将更名为Dash Living Aoyama。收购价格未被披露。

这栋七层楼的资产靠近乃木坂（Nogizaka）和表参道（Omotesando）地铁站，交通便利，可轻松前往包括涩谷、新宿和银座在内的多个生活服务产业群区，以及东京的中央商务区大手町（Otemachi）。

作为资产增值计划的一部分，这些住宅单元将被重新定位，提供带家具和不带家具两种选择，并设有灵活的租赁期，目标客户为企业高管、超高净值人士和外籍家庭。这些单元的平均面积超过800平方英尺（约74平方米）。

TE Capital执行董事Stanley Shen表示：“该资产位于东京一处持有率极高且供应紧张的住宅分区市场，在这里，港区（Minato Ward）兼具强劲的需求基本面和可持续的租金承受能力。”

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此次收购正值投资者对东京住宅市场的兴趣持续升温之际，尤其是在中心黄金地段，由于大户型房源供应有限，这些地区的租金增长保持坚挺。

根据JLL的数据，港区（Minato Ward）的租金收入比在东京23区中最低，约为15%，这为租金的进一步增长提供了潜力。

TE Capital和Dash Living表示：“日本全国约19%的租金收入比，在结构上低于其他可比的七国集团（G7）经济体，这为租金持续回归正常水平创造了空间。”

他们补充说，在东京23区，面积为50至70平方米（sq m）的家庭型单元录得约10%的同比增长，而面积超过70平方米的大户型单元在整个大东京都市区的租金增长率约为7.8%。

迄今为止，TE Capital已在日本投资了超过1000亿日元的资产。2025年，该私募股权公司与Dash Living收购了位于南麻布（Minami Azabu）的一处拥有130个单元的住宅物业。此前，TE Capital与Tokyo Trust Capital还收购了位于东京中央区（Chuo ward）的一栋12层办公楼。

2022年，这家总部位于新加坡的投资管理公司以约1亿美元的价格收购了16处东京租赁住宅物业，在此之前的2020年，该公司已购入一个价值5000万美元的东京公寓资产组合。