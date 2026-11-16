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该项目当月售出1268个单位中的1029个

发展商在10月份共推出2058个单位供销售，高于9月份的158个，但比去年同期的2233个减少了7.8%。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】发展商在10月份售出了1716个新私宅单位，这是自去年同期以来的最高月度销量，其中大型项目 Thomson Reserve 占了总销量的十分之六。

若不包括执行共管公寓（EC），10月份的销量从9月份的296个单位猛增约480%，但与去年10月售出的2424个单位相比，则下降了29.2%。

Thomson Reserve 在10月份售出了其1268个单位中的1029个，推动其他中央区以1157个单位的销量领先，占全岛总销量的67%。中央区以外和核心中央区分别录得488个（占28%）和71个（占4%）的销量。

合登亚洲 (Huttons Asia) 首席执行官 Mark Yip 表示：“如此高的市场兴趣，强力证明了Thomson Reserve 具吸引力的定价符合市场行情。”他指出，豪华系列中带私人电梯的四卧房保费单位和三卧房保费单位是首批售罄的户型之一。

他补充道：“Thomson Reserve 的销量占2026年第三季度总销量的87%，为2026年的强劲收官铺平了道路。”

另一个备受关注的项目是 Lucerne Grand。Realion (OrangeTee & ETC) 集团的首席研究与策略总监 Christine Sun 表示，这个位于裕廊的项目对投资者和自住买家都具有吸引力。

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该项目靠近湖畔地铁站和裕廊湖花园。她补充说：“买家对裕廊湖区增长潜力的信心也支撑了市场的兴趣，该地区被规划为新加坡的第二个中央商业区。”

在诺维娜，远东机构 (Far East Organization) 拥有133个单位的永久地契项目 The Serra Residences 售出了25个单位。ERA新加坡 (ERA Singapore) 首席执行官 Marcus Chu 表示，根据中止转让的申请数据显示，有五个单位以至少500万新元的价格转手。他指出，其中包括一套以1120万新元售出的顶层公寓，是当月最昂贵的交易。

发展商在10月份共推出2058个单位供销售，高于9月份的158个，但比去年同期的2233个减少了7.8%。若包括执行共管公寓，发展商共售出1731个单位，而9月份和去年10月份的销量分别为319个和2446个。10月份没有新的执行共管公寓项目推出。

合登亚洲的 Yip 估计，发展商在2026年前10个月共售出约7053个单位，比去年同期售出的10299个单位下降了31.5%。

Sun 表示：“在 Thomson Reserve 推出后，10月份观察到的市场热潮可能会蔓延至其他项目。发展商也可能在年终假期季节来临前加大力度清空部分单位。因此，11月份可能会出现稳健的销售。”

她补充说，预计2027年将有超过30个项目准备推出，可能为市场带来约16800个新住宅单位。若不包括执行共管公寓，可能推出的单位约有14800个，这将是自2013年发展商推出15885个住宅单位以来的最高纪录。