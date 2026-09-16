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SINGAPORE PROPERTY

Trendale Tower再次集体出售，指示价为1.68亿新元

该第9区黄金地段可重新发展为长期服务式公寓项目

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Sep 16, 2026 · 05:07 PM
    • 位于经禧住宅区的Trendale Tower是一栋20层高的大楼，包含18个公寓单位。
    • 位于经禧住宅区的Trendale Tower是一栋20层高的大楼，包含18个公寓单位。 图片：新加坡莱坊

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】Trendale Tower的业主再次尝试集体出售，为这处位于黄金地段经禧区的永久地契地段开出1.68亿新元的指示价。

    营销代理莱坊 (Knight Frank) 在周三（9月16日）指出，在计入阳台面积可获得的7%额外总建筑楼面 (GFA) 后，该价格相当于每平方英尺容积率 (psf ppr) 约2248新元。

    该地段占地2万1709平方英尺，规划为住宅用途，总容积率为2.8。地段可重新发展为一个新的住宅项目，或是在第二类服务式公寓（SA2）计划下发展为长期服务式公寓项目。

    莱坊表示，市区重建局已“表示支持拟议的SA2用途”，并补充说，这需要通过初步规划许可申请，并须获得详细批准及符合监管条例。

    新加坡莱坊高级董事 Melvin Chay 表示，预计将吸引“住宅开发商、希望持有整栋永久地契建筑以实现财富保值和获取经常性收入的私人投资者和家族办公室，以及来自日益增长的长期服务式住宿领域的运营商”的兴趣。

    位于第9区的Trendale Tower是一栋20层高的大楼，包含18个公寓单位。

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    业主此前曾多次尝试集体出售。

    该项目上一次于2022年12月推出市场，保留价为1.68亿新元。在此之前的2022年8月，该项目曾以1.78亿新元的指示价推出，但最终无人问津。

    更早的一次尝试是在2018年5月，当时的保留价约为1.635亿新元，同样未能成功找到买家。

    Trendale Tower坐落于乌节路和纽顿之间，靠近乌节路购物带，以及酒店、医疗和生活服务产业群设施。

    更广阔的纽顿区将进一步翻新，计划在纽顿圈、史各士路和蒙克山一带兴建约5000个新住宅。

    该地区近期的国有土地招标吸引了浓厚的兴趣。纽顿地铁站旁的一幅武吉知马路地段在2025年11月获得了八份投标，其中最高出价为5.663亿新元，即每平方英尺容积率1820新元，由HH Investment提交。

    今年6月，城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 与Hong Realty的合资公司力压其他三家竞标者，以5.424亿新元的价格（即每平方英尺容积率1865新元）夺得附近的百克谐路地段

    Trendale Tower的公开招标活动将于10月23日截止。

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