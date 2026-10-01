Coliwoo Holdings以4580万新元出售位于里峇峇利的两个服务式公寓项目

这两处资产被出售给一家主要从事建筑业的新加坡注册公司

此次出售的资产之一——里峇峇利路288号，以3150万新元的价格易手。 照片：COLIWOO

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】LHN集团旗下的上市共居品牌Coliwoo Holdings正以总价4580万新元出售其位于里峇峇利路的两处永久地契房产。

根据Coliwoo Holdings周四（10月1日）向交易所提交的公告，这些以Coliwoo品牌运营的房产将被出售给一家主要从事建筑业的新加坡注册公司。

交易完成后，这两处房产将回租给Coliwoo Holdings的间接全资子公司Coliwoo (RV)，租期为三年。

《商业时报》了解到，第三处房产——里峇峇利路268号，也以2100万新元的价格卖给了同一买家。该房产根据一份私营的Coliwoo管理合同进行运营。

Coliwoo表示，里峇峇利路288号和298号这两处资产将以总价4580万新元出售。该总价包含4550万新元的基础收购价，其中里峇峇利路288号的交易价为3150万新元，里峇峇利路298号为1400万新元。

这将使该集团能够继续以Coliwoo品牌运营这两处房产。

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对于此次出售由Coliwoo直接持有的两处房产，在偿还与房产相关的担保贷款、支付交易相关费用以及进行其他交割调整后，公司预计将获得约1870万新元的净收益。

这三处房产共有73个套间，一楼为商业空间，二至四楼为服务式公寓。

三处房产中最大的是里峇峇利路288号，拥有37个套间，总建筑楼面（GFA）约为11,701平方英尺。里峇峇利路268号拥有23个套间，总建筑楼面约为8,548平方英尺；而里峇峇利路298号则拥有13个套间，总建筑楼面约为6,149平方英尺。

该交易由Cushman & Wakefield促成。

C&W资本市场总监Sophia Lim在接受采访时表示，此次出售反映了“投资者对新加坡居住领域的持续浓厚兴趣”，特别是对于地理位置优越且运营成熟的住宿资产。

她补充道：“在人口增长、国际人才流入以及对灵活居住方案的持续需求等强劲基本面的支持下，投资者因该领域的收入韧性和长期增长前景而持续看好。

“里峇峇利区域因其邻近中央商务区、乌节路和关键的生活服务产业群设施而依然极具吸引力。”

售后回租安排

该交易的结构是出售Coliwoo在其全资子公司Coliwoo RV1和Coliwoo RV2中的全部股权，这两家子公司分别拥有里峇峇利路298号和288号。Coliwoo表示，此项交易将使集团能够从这两处房产中释放价值，并将资本循环投入“收益更高的增长机会”，同时通过削减债务来强化其资产负债表。

公司计划将约1870万新元的预计净收益用于一般企业和营运资本用途，包括为现有和未来项目提供资金以及削减债务。

根据新交所上市规则，该交易被归类为重大交易，因此Coliwoo将召开特别股东大会，就该拟议出售寻求股东批准。这是因为总对价占Coliwoo市值的21.7%。

今年三月，Coliwoo曾挂牌出售七项永久地契酒店与居住资产，总指导价为2.185亿新元，旨在进行资本循环和偿还债务。

该资产组合包括位于里峇峇利的三处房产、位于马里士他的三处资产以及位于仰光路的一栋独立建筑。

*修订说明：为表述清晰，本文内容有所更新。