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华业集团与凯德集团将推出Thomson Reserve项目 起售价为每平方英尺2608新元

这个大型发展项目位于前Thomson View地段，于2024年以8.1亿新元的价格被收购。

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Thu, Oct 15, 2026 · 11:06 AM
    • 这个拥有99年租赁地契的项目位于汤申路上段的光明山通道（Bright Hill Drive），将包含1268个单位，户型包括两卧房、三卧房、四卧房和五卧房。
    • 这个拥有99年租赁地契的项目位于汤申路上段的光明山通道（Bright Hill Drive），将包含1268个单位，户型包括两卧房、三卧房、四卧房和五卧房。 效果图：UOL GROUP AND CAPITALAND DEVELOPMENT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】华业集团 (UOL Group) 与凯德地产 (CapitaLand Development, 简称CLD) 即将推出今年备受瞩目的共管公寓项目之一Thomson Reserve，起售价为每平方英尺2608新元。

    这个拥有99年租赁地契的项目位于汤申路上段的光明山通道（Bright Hill Drive），将包含1268个单位，户型包括两卧房、三卧房、四卧房和五卧房。该项目将于周六（10月17日）开放供公众预览，并于10月31日正式推出。

    两卧房单位面积从592平方英尺起，售价从150万新元起，约合每平方英尺2608新元。

    三卧房单位面积从947平方英尺起，售价从250万新元起，约合每平方英尺2643新元；四卧房单位面积从1238平方英尺起，售价约从340万新元起，约合每平方英尺2737新元。

    该项目所在地为前Thomson View地段，由华业集团、新加坡置地 (Singapore Land Group, 简称SingLand) 和凯德地产通过集体出售以8.1亿新元的价格购得。SingLand是华业集团的子公司。

    这项收购交易是在高等法庭于同年7月批准集体出售后，于2025年10月完成的。

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    Thomson Reserve项目占地五公顷，将建有四栋21层高的塔楼和两栋30层高的塔楼。在其1268个单位中，740个两卧房至四卧房单位属于经典系列（Classic Collection），分布在四栋21层高的塔楼中。

    其余528个两卧房至五卧房单位属于豪华系列（Luxury Collection），位于两栋30层高的塔楼，其中112个单位附有私人电梯。

    住宅楼将占地段面积的12%，剩余的88%将用于园林绿化、水景和休闲设施。该项目将提供超过80种设施，包括八个游泳池、一个高尔夫模拟器和一个普拉提工作室。

    Thomson Reserve将通过有盖走道连接到汤申—东海岸线上的汤申路上段地铁站。距离一个地铁站的光明山地铁站将成为与跨岛线的换乘站。

    从2029年起分阶段开放的南北交通廊道（North-South Corridor），预计将改善该地区的公路和公共交通连接。

    汤申大厦（Thomson Plaza）位于项目对面，温莎自然公园（Windsor Nature Park）和汤申路上段的美食街也在五分钟步行范围内。爱同学校距离项目不到一公里。

    此次项目推出之际，发展商近期的住宅项目销售表现良好。于2025年10月推出的拥有666个单位的共管公寓Skye at Holland已全部售罄，而2025年2月在淡滨尼推出的Parktown Residence项目，其1193个单位也已售出98%。

    Thomson Reserve预计将在2030年下半年获得临时入伙准证（Temporary Occupation Permit）。

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