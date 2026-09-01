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华业集团旗下滨海广场购物中心将于2027年3月后关闭以进行大规模翻新

新加坡置地表示，该地段的总建筑面积将扩大至约36万2493平方米。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Sep 1, 2026 · 08:00 AM
    • 该综合项目的建设资金将来自内部现金、信贷安排和股东融资，以及母公司华业集团的融资。
    • 该综合项目的建设资金将来自内部现金、信贷安排和股东融资，以及母公司华业集团的融资。 效果图：新加坡置地

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    【新加坡】房地产发展商新加坡置地 (SingLand) 启动一项大规模改造计划，旗下滨海广场购物中心将于2027年3月31日关闭。该计划旨在2031年前，将这个占地9.2公顷的市中心综合项目改造为一个多功能发展项目。

    此前，新加坡置地于周二（9月1日）宣布，已根据战略发展激励计划（Strategic Development Incentive scheme），获得市区重建局发出的书面准证，批准对该综合项目进行部分重建

    该综合项目目前包括滨海广场购物中心，以及三家酒店——新加坡泛太平洋酒店 (Pan Pacific Singapore)、滨海湾宾乐雅臻选酒店 (Parkroyal Collection Marina Bay) 和文华东方酒店 (Mandarin Oriental)。整个综合项目占地面积为9万2197平方米。

    新加坡置地表示，重建后，该地段的总建筑面积将扩大至约36万2493平方米。

    发展商将在现有地段上整合三座新塔楼。其中，一座49层高的摩天大楼将设有204个豪华住宅单位，一座24层高的大楼将提供260套服务式公寓，而一座19层高的综合用途塔楼将包含一个保费甲级办公空间和一家拥有304间客房的新酒店。

    拥有204个单位的住宅发展项目效果图。 图片：新加坡置地

    该房地产集团表示，现有的四层零售商场将被改造为一个中心平台，用以连接更广泛的区域，并重点提供生活服务产业群、餐饮、体育和康乐设施。

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    该地段现有的三家酒店将在整个施工期间保持全面运营。

    此次建设还将包括公共基础设施的升级，包括在史丹福水道 (Stamford Canal) 上方建造一个6500平方米的公园、一条高架植物步道，以及连接该综合项目至新达城 (Suntec City)、美年径 (Millenia Walk) 和即将建成的卫国广场滨水区的无间断有盖走道。

    建设资金将来自内部现金、信贷安排和股东融资，以及母公司华业集团 (UOL) 的融资。该公司在项目实体中持有有效股份。

    新加坡置地指出，尽管随着资本支出的增加，其净负债率预计将上升，但该重建项目不会对其2026财年的经营业绩产生重大影响。

    根据去年12月的一份初步公告，有关变更的最新消息原定于2026年上半年公布。

    新加坡置地 股价周一上涨0.3%，收报3.28新元，上扬0.01新元。

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