未来吉门营房住宅区将保留25座历史建筑与绿地

These buildings were among 86 that were assessed in a heritage study ahead of the redevelopment of the former military site for housing

【新加坡】亚历山大学校建于该地区最高的山顶上，可俯瞰大海与岛屿，据说在1939年启用时景色壮丽。

这座学校的原有建筑如今已基本被遗忘，只有其所在的ISS国际学校的师生还记得它。在即将到来的吉门营房住宅区项目中，它将作为计划保留的25座建筑之一，成为连接过去的重要纽带。

在一个前军事用地重新发展为住宅区的计划启动前，一项文物研究对该地的86座建筑进行了评估，上述建筑就在其中。研究同时评估了该地点的各种特色和环境。

此外，这个占地40公顷、将包含公共和私人住宅的地产项目中，约有五分之一的面积将是绿地，包括现有绿植以及未来将种植的绿植。

建屋发展局（HDB）于周五（7月10日）公布了这些计划，同时发布了对该地区进行的文物和环境研究报告。该地区目前主要由创意生活服务产业群、艺术及餐饮机构占据。

建屋局在一份新闻稿中表示，它已与其他机构合作为即将建成的住宅区制定了蓝图，旨在为居民提供“一个迷人且充满活力的居住地，而南部山脊和拉柏多自然公园网络则提供了近在咫尺的绿色休憩空间”。

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当局在2024年首次宣布在吉门营房兴建新住宅区的计划时，据报道，现有租户的租约将在2030年前陆续到期。

尽管建屋局未说明该地段将建造多少住宅单位，但附近即将发展的柏莱雅（Berlayar）区——该项目将在占地48公顷的土地上兴建1万个住宅单位，其中包括10公顷绿地——为吉门营房的发展潜力提供了一个参考。

这个新住宅区将为直落布兰雅（Telok Blangah）增添更多住房选择。该地区于1970年代首次兴建公共住房，最新的项目已于2018年完工。

文物研究

这项文物研究由文物保护咨询公司Studio Lapis进行，回顾了该地点的不同历史时期。

这包括从1930年代中期到1971年，该地区作为英军军营的时期；1970年代至1990年代，作为新加坡武装部队（SAF）驻地的时期；以及圣安德烈初级学院（SAJC）和巴西班让职业培训学院（PPVI）等教育机构在此设立的时期。

从2000年代至今，该地主要被用作艺术和生活服务产业群目的地。

该地点的86座国有建筑被分为七个组团：位于Preston Road的一个学校和住宅组团、位于Lock Road和Malan Road的两个与吉门营房相关的组团、圣安德烈初级学院（SAJC）组团、巴西班让职业培训学院（PPVI）组团，以及最后一个为直落布兰雅提供公共事业服务的建筑组团。

在所有被研究的建筑中，有四座被评为具有卓越意义。它们是位于Preston Road的亚历山大学校原有建筑，以及位于Lock Road属于兵营的三座建筑——该兵营于1930年代中期完工，最初是为英国米德尔塞克斯军团（Middlesex Regiment）提供驻地。

在这三座建筑中，第6座在新加坡武装部队时期是新加坡战斗工兵部队的总部；第9座是英国海军部队、陆军和空军部队机构的所在地；第22座在英军时期则是军士餐厅。

另有27座建筑被评为具有高度重要性。建屋局表示，由于其中六座位于道路等必要基础设施的规划区域，将被拆除，其余21座将被保留。

这意味着根据目前的计划，由圣安德烈初级学院（SAJC）或职业培训学院建造的建筑——两者均于1970年代正式启用——将无一保留。

在圣安德烈初级学院内被评为高度重要的三处建筑和场地——一个演讲厅、学校主楼和跑道——将被拆除，同时被拆除的还有职业培训学院学生曾使用过的一个工场。

将被保留的建筑包括Lock Road组团中一些曾用于军事行政、社交和社区设施的建筑，以及Malan Road组团中一些承担公用事业和辅助功能的建筑，如工场、车库和医疗设施。

建屋局表示，这些位于Lock Road和Malan Road的前军营建筑，部分可以被改造为商业空间和设施，服务该区居民，而其他建筑也可用于社区用途。

在Preston Road，建于1925年至1939年间的一排16栋驻军风格的半独立式洋房中，有14栋将被保留。这些洋房曾是军事人员和亚历山大学校职员的住所。

同样将被保留的还有直落布兰雅电力站（Telok Blangah Substation），该电力站于1974年建成，至今仍在运营。

该电力站由建筑公司Kumpulan Akitek设计，其现代主义外墙尤为引人注目，采用了古铜色阳极氧化铝幕墙。

计划保留的25座建筑目前没有文物保护地位，建屋局表示，有关机构在决定是否对这些建筑进行保护时，将考虑公众的反馈。

新加坡国立大学（国大）建筑系的Ho Puay Peng教授表示，他对成片建筑群被计划保留感到鼓舞。

Ho说：“这些建筑以建筑群的形式存在比作为独立建筑更具价值，其重要性在群体中得以体现，因此采取这种方法是正确的。”

他补充说，由于吉门营房南部区域地势低洼，保留圣安德烈初级学院和职业培训学院的部分建筑将具有挑战性。这意味着如果要保留这些部分，必须抬高地面以减轻洪水风险。

当被问及将被拆除的建筑时，建屋局表示，可以考虑采用照片记录和故事板等方式来纪念该地点及其建筑的历史。

新加坡房地产发展商会会长Tan Swee Yiow表示，如果地块太小，将历史建筑融入开发项目可能会是一个挑战。

他说，为缓解这一问题，规划者必须考虑开发地块的规模，以便能够巧妙地置入新建筑。

他补充说，当局也可以考虑在执行建筑法规（如消防规范和文物保护准则）方面给予一定的灵活性，以免私营开发商在处理历史建筑时面临过重的负担。

Tan表示，该开发地点的丘陵地形——尤其是在北部——为利用山坡建造独特的阶梯式组屋项目提供了机会。

环境研究

与此同时，环境研究覆盖了47公顷的土地，包括待开发的40公顷土地，以及位于直落布兰雅山（Telok Blangah Heights）以北、大部分被植被覆盖的7公顷土地。

研究总共在该地点记录了293种植物，其中22种具有保育价值，如Ficus sinuata和Antiaris toxicaria；以及178种动物，其中11种具有保育价值，如草头鹎（straw-headed bulbul）、紫金鹃（violet cuckoo）和竹蝠（bamboo bat）。

建屋局表示，这些物种主要集中在两种具有高生态价值的栖息地：以原生植物为主的次生林和一条林间溪流。

为了最大限度地减少对生物多样性的影响，建屋局表示，该住宅区的规划将保留林间溪流以及划为绿地区域的8公顷土地内大部分以原生植物为主的次生林。

此外，住宅区内将保留宽度至少30米的生态廊道，使吉门营房能成为物种在园艺园林、直落布兰雅山公园、柏莱雅溪（Berlayer Creek）和拉柏多自然保护区之间穿行的“踏脚石”。

这些廊道将包括5.6公顷的现有绿地，以及2.4公顷的新增绿地——特别是在该地点的南部——这些新增绿地将种植原生树种。

这将有助于促进那些在吉宝俱乐部（Keppel Club，正在重新开发为即将到来的柏莱雅区）和吉门营房两地都曾被发现的、具有保育价值的鸟类活动，例如凤头鹰鵰（changeable hawk-eagle）、栗苇鳽（cinnamon bittern）和鹊鸲（oriental magpie-robin）。

新加坡自然协会保护委员会成员Lester Tan指出，30米宽的生态廊道可能“过于狭窄”，因为它们在鸟类和野生动物之间提供的缓冲空间很小。

Tan说：“曾经拥有一大片绿地的物种现在将被挤进一条狭窄的廊道，这可能会对野生动物与人类的互动方式产生影响。”他补充说，直落布兰雅的居民将失去部分绿地，长远来看，这可能会影响他们对自然的欣赏。

他表示，从植物保护的角度来看，优先保留以原生植物为主的次生林，而非以外来物种为主的区域是好的，但这不一定对动物有利。

他说：“虽然我们倾向于更看重原生而非外来物种，但鸟类会选择最能满足它们需求的栖息地。”他补充说，一个更全面的研究方法可能需要识别特定动物物种使用的林地，并保留这些林地——无论它们是以原生还是外来物种为主。

环保组织LepakInSG的联合创始人Ho Xiang Tian建议，公共机构可以采取更多措施，确保邻近的公共住房开发项目包含为野生动物提供连接性的措施。

例如，他指出，虽然鸟类可以飞越或飞过将吉门营房与柏莱雅区和拉柏多自然保护区分隔开的西海岸大道，但其他类型的动物将无法穿越这条高速公路。

来自新加坡国立大学（国大）的Ho表示，同时进行环境和文物研究，有助于全面地考量未来发展计划对该地点的影响。

例如，他指出，环境研究中确定要保留的林间溪流是该地点环境和地形的重要组成部分，因此保留它对生态和维持该地区景观都是有益的。

建屋局表示，在即将到来的住宅区的整个规划过程中，自然和文物团体都参与其中，并且在完善吉门营房的概念图时会考虑他们的反馈。

公众也可以在8月6日下午6点前，就这两项研究向建屋局提交反馈。

建屋局表示，收到的反馈将为这些地点的发展计划提供参考。最终的住房产量、住房组合、单位分类和发展时间表等细节待定。海峡时报