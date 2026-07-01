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就业前景疲软拖累组屋转售市场 第二季价格与交易量进一步下滑

更多组屋市镇房价下跌，但百万组屋交易量持续攀升

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Jul 1, 2026 · 01:59 PM
    • 组屋转售价格整体下滑，主要受三房式和五房式组屋价格走软拖累。
    • 组屋转售价格整体下滑，主要受三房式和五房式组屋价格走软拖累。 照片：商业时报档案

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    【新加坡】面对疲软的劳动市场和宏观经济的不确定性，购房者日益谨慎，拖累了新加坡公共住房转售市场，导致房价连续第二个季度下跌。

    根据建屋发展局 (建屋局) 周三（7月1日）发布的预估数据，继上一季度下跌0.1%之后，第二季度转售组屋价格再度下滑0.3%。交易量也从去年同期的6981个单位萎缩10.2%至6268个单位。

    Realion (OrangeTee & ETC) 集团首席研究与策略师 Christine Sun 表示：“尽管整体劳动市场状况基本保持韧性，但今年第一季度的总就业增长放缓，裁员人数有所增加。”

    “就业市场和招聘前景的黯淡，可能促使买家更加谨慎，导致交易量减少和价格下跌。”

    Huttons Asia 数据分析高级总监 Lee Sze Teck 指出，该季度的转售市场活动迟滞，询问量不多。

    他补充说，组屋的销售时间变长了，“平均需要两到三个月才能完成一笔交易”。

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    第二季度，超过一半的组屋市镇房价下跌。Sun 表示，有16个市镇的房价环比下跌，其中跌幅最大的市镇包括实龙岗（-7.9%）、马林百列（-7.6%）、芽笼（-6.9%）、宏茂桥（-5.1%）、三巴旺（-3.3%）和义顺（-2.7%）。

    相比之下，有10个市镇的房价录得上涨，但大部分涨幅低于5%。其中，中央区的表现最为突出，价格上涨了19.7%，其次是金文泰（4.5%）、裕廊东（4%）、女皇镇（4%）和兀兰（3%）。

    Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示，转售价格的整体下滑是由三房式和五房式组屋价格走软所致。三房式组屋的转售价格中位数环比下跌0.5%至44万2888新元，而五房式组屋则下跌0.9%至73万8000新元。

    Mak 指出，尽管二房式、四房式和公寓式组屋的价格中位数分别上涨了1.6%、0.3%和2.2%，但这些涨幅不足以抵消上述两类组屋的跌幅。

    市场两极分化

    然而，分析师表示，转售市场正日益两极分化，这一点从百万组屋交易量的不断攀升中可见一斑。

    ERA Singapore 主要执行官 Eugene Lim 表示，第二季度共有491个建屋发展局转售组屋以至少100万新元的价格易手，使得上半年总交易量达到902宗，超过了去年同期的763宗。

    Huttons Asia 的 Lee 表示，第二季度的交易量也比上一季度高出19.5%。他补充说，百万组屋占该季度所有转售组屋交易的约7.8%，这是其占比首次超过7%。

    Mogul.sg 的 Mak 表示，仅在6月份，就有176个建屋发展局转售组屋以至少100万新元的价格成交，创下了此类交易的单月历史新高。

    Lee 表示，尽管如此，这类组屋的平均价格在第二季度还是从上一季度的115.1万新元微跌0.3%至114.7万新元，原因是更多交易发生在非成熟市镇。

    他补充道：“第二季度，非成熟市镇的百万组屋交易占比达到10.6%，是自2023年第一季度录得10.7%以来的最高水平。这可能是买家被高价挤出市场的早期迹象。”

    供应增加，买家谨慎

    分析师预计，下半年转售市场将持续低迷，因为买家将面临充足的供应和新一批的预购组屋（BTO）单位。

    Realion 的 Sun 说：“追求可负担性的趋势可能会继续影响建屋发展局转售市场，因为更多买家会从成熟市镇昂贵的新组屋，转向价格更实惠的BTO单位或屋龄较大的转售组屋。”

    “愿意支付高额溢价（cash-over-valuation）的买家将会减少，这将进一步减缓价格增长的步伐。”

    Mak 认为，建屋发展局转售组屋价格的疲软是暂时的。

    他说：“由于新加坡经济目前并未陷入衰退，且私人住宅房地产价格指数仍在上涨，预计建屋发展局转售价格指数将在下一季度触底，并在2026年最后三个月开始复苏。”

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