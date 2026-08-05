人力部：五分之一大学应届毕业生仍在求职

最新一届1万8000名毕业生中，有3600人仍未就业；初级PMET职位增加300个

在1万8000名应届毕业生中，9100人已找到工作，另有5400人未加入劳动队伍，主要原因是自愿选择。 照片：CMG

【新加坡】代人力部长Jasmin Lau表示，截至2026年6月，新加坡自治大学的应届毕业生中，约有五分之一仍在求职。

在最新一届的1万8000名毕业生中，这相当于3600人。与此同时，已有9100名毕业生找到工作，另有5400人未加入劳动队伍，主要原因是自愿选择，例如继续深造或在开始工作前稍作休息。

Lau是在书面答复武吉班让区议员Liang Eng Hwa的国会询问时，提供了上述信息。Liang Eng Hwa询问了有关应届毕业生的初级职位空缺情况。

初级专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的职位数量从2025年12月的3万2500个，微升至2026年3月的3万2800个。

Lau补充说：“应届毕业生的就业情况总体上保持坚韧。”她指出，2025届大学毕业生中，有九成在毕业后12个月内找到了工作，与上一届的情况相当。

她补充说，人力部正与高等院校和业界伙伴合作，扩大以工作为基础的学习计划，帮助学生和应届毕业生在加速采纳人工智能的知识密集型行业中获得有意义的工作经验。

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这些计划包括资讯通信媒体发展局在信息与通信技术领域推出的加快培训专才计划（资讯通信业）和人工智能实习计划，以及新加坡金融管理局（MAS）在金融服务领域推出的金融业理工学院人才计划。

与此同时，新加坡金融管理局最近也推出了金融人工智能青年人才计划，旨在让学生掌握受金融机构青睐的应用人工智能和金融领域技能。

旨在通过实习提供行业相关技能和经验的毕业生行业实习计划（GRIT）和政府部门毕业生行业实习计划（GRIT@Gov），也将延长至2026届毕业生。

Lau表示，截至2026年6月底，在毕业生行业实习计划（GRIT）的800个名额中，已有超过550名来自上一届的实习生被录取。

她说：“我们已将这两项计划延长至2026届毕业生，并准备在必要时作出进一步的改进。”

“我们将继续检讨为应届毕业生提供的一系列支持措施，帮助他们获得有意义的工作经验并提高就业能力。”