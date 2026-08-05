新加坡中华总商会调查：全球局势不明朗，八成企业视成本上涨为首要担忧

报告指出的主要挑战包括市场不确定性、需求疲软和供应链中断

企业也对能否获得合适的人力以及转型和转向新增长领域的需求表示担忧。 照片：CMG

【新加坡】在中东冲突引发的全球不确定性背景下，商业成本上涨已成为新加坡企业日益关注的问题。

不过，由于更多公司预计2026年利润将下降，政府正着手为中小型企业（SMEs）减轻监管负担。

新加坡中华总商会（SCCCI）对540家本地企业进行的调查发现，80%的受访者对商业成本上涨表示担忧，高于一年前的65%。

在伊朗战争引发的全球不确定性中，市场不确定性、需求疲软和供应链中断也是受访者提到的主要挑战。

企业也对能否获得合适的人力以及转型和转向新增长领域的需求表示担忧。

在此背景下，78%的受访者预计在2026年能保持盈利，不过有56%的受访者预计利润将低于2025年。

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为应对充满挑战的环境，企业表示他们正通过自行吸收上涨的成本以维持客户关系、将部分增加的成本转嫁给消费者、削减开支以及向新市场多元化发展等方式来应对。

这项于5月至7月进行的调查还发现，企业正初步尝试采用人工智能。

约45%的受访者表示，他们正在试用现成的人工智能工具，作为实现更广泛整合的第一步。主要障碍在于，不确定如何全面而非零散地采用人工智能、缺乏内部专业知识以及实施成本高昂。

在国际化方面，马来西亚是最受关注的海外市场，其次是印度尼西亚、中国、越南和泰国。

企业还表示，他们正着眼于东南亚，以挖掘该区域的增长潜力、加强商品和材料的采购，并扩大其制造业产业群和生产能力。

在周三（8月5日）举行的年度中小企业与资讯商业大会上，新加坡中华总商会会长 Kho Choon Keng 宣布成立一个国际顾问团。

Kho 表示：“通过这个顾问团，新加坡中华总商会旨在为我们的会员和新加坡企业提供关于地缘政治、经济和市场发展的战略指导和独到见解，同时促进新加坡、东南亚、中国及其他地区企业之间建立新的合作伙伴关系和跨境合作。”

国家发展部长 Chee Hong Tat 在新达城新加坡国际会议展览中心举行的活动上发表讲话时说，政府将提高监管效率，减轻合规负担，特别是为中小型企业。

Chee 宣布了两项即将推出的简化企业审批流程的措施，这是由副总理 Gan Kim Yong 担任主席并于2024年成立的亲商规则检讨跨部门部长委员会工作的一部分。

目前，商业建筑内的医疗诊所运营商需要同时获得卫生部 (MOH) 和市区重建局 (URA) 的批准，除非该建筑的诊所总面积不超过1000平方米。

Chee 表示，如果这些运营商已获得卫生部的预先批准，并且建筑内的诊所总面积不超过3000平方米或其商业总楼面面积的20%（以较低者为准），他们将无需向市区重建局提交用途变更申请。

同时，在樟宜机场开发项目范围内的企业，在转换商业用途时（例如将店铺改为餐厅），将无需再向市区重建局另行申请批准。

市区重建局将改为在已批准的商业单位内预先授权这些用途，以及托儿中心和社区建筑用途，但须满足特定条件，包括获得新加坡民航局的预先批准。

市区重建局将在2026年晚些时候实施这两项变革时提供更多细节。

Chee 说：“这意味着，在这两种情况下，申请者每次申请可以节省500新元和两周的等候时间。”

“这两项措施都将减少重复处理……如果我们的体系中有太多不必要的繁文缛节，那将是一个双输的局面。”

Chee 表示，除了这些具体措施，政府还希望通过精简行政流程来节省时间、资金和人力，从而鼓励各机构采取“亲商方针”。

他补充说，政府将继续与商界合作，以应对人工智能、气候变化和技术变革带来的挑战。

例如，政府机构将继续与工会和政府伙伴——包括新加坡中华总商会等商会——合作，帮助新加坡企业建立数码能力、获取人工智能工具并提升员工技能。

企业还需要仔细评估自身在气候风险面前的脆弱性，并考虑采取措施，以确保在更极端的气候条件下业务能够持续运营。

Chee 说：“随着更多投资者利用气候相关信息披露来了解公司的环境战略并为投资决策提供信息，企业也必须在可持续发展解决方案和报告等领域建立自身能力。”

“我们欢迎更多企业利用新加坡企业发展局和经济发展局提供的可持续发展报告津贴，以加强你们的可持续发展能力，并让公司在低碳经济中获得更好的定位。”

他还鼓励中小型企业利用中小企业中心，这些中心提供包括商业咨询在内的广泛支持，以促进人工智能解决方案的采纳和实施。

他说：“在全球环境日益不确定和充满挑战的时刻，包括我们中小型企业社群在内的所有企业，都需要超越现有模式来规划战略。”

“为了继续实现持续增长，公司需要思考如何更高效地运营、更有效地协作，并更迅速地适应不断变化的格局。” 海峡时报