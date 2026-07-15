能源网格不堪重负，人工智能驱动的增长恐后劲不足

Standard Chartered研究部主管表示，美国数据中心遭遇阻力，预示着人工智能资本支出热潮已触及早期瓶颈。

【新加坡】Standard Chartered全球研究主管Eric Robertsen于周三（7月15日）表示，人工智能（AI）的创新步伐有超越其所需能源与基础设施承载能力的风险。

对于受人工智能相关资本支出提振的全球经济而言，这是一个日益增长的阻力。

Robertsen在该银行的2026年下半年全球研究发布会上指出，关于人工智能估值的辩论焦点，已从未来收入问题转向一个更根本的产能限制问题。

他表示：“不仅在美国，在其他一些经济体，电网容量也根本不足以支持所有的能源需求。”

Robertsen指的是纽约州。该州近期成为美国第一个暂停新建人工智能数据中心的州。此前，Gallup的一项民意调查发现，超过70%的受访者反对在自己的社区兴建此类项目。

他补充说，作为应对，大型科技公司已开始在未经许可的情况下自建电源，这引发了一些社区的抵制。

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Robertsen表示，由于人工智能创新步伐超越了电网的承受能力，这一趋势表明资本支出增长最终将不得不放缓，“无论是否有足够资金”。

他还指出，人工智能相关公司的资产负债表也发生了变化，从过去几乎没有债务、能产生强劲的自由现金流，转变为如今背负沉重债务来为资本支出提供资金。

在该银行7月9日的报告中，其全球研究团队估计，超大规模数据中心运营商的计划投资总额将在2026年达到6500亿至7250亿美元，高于2025年的3800亿至4100亿美元。

研究人员警告，鉴于“七巨头”（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta和Tesla）科技股的总市值已接近全球国内生产总值（GDP）的20%，一旦投资大幅回落，可能会通过金融市场和实体经济活动两方面冲击全球增长。

特定市场人工智能的超常增长

这一问题出现的大背景是，在2026年，人工智能资本支出已成为许多经济体不成比例的巨大增长动力。

StanChart首席经济学家Edward Lee指出，在美国第一季度1.6%的国内生产总值（GDP）增长中，人工智能相关需求估计贡献了1.35个百分点，而经济的其余部分基本持平。

同样，融入人工智能供应链的亚洲经济体，其增长也受到相关出口和支出的提振。Lee指出，以新加坡为例，今年上半年，人工智能相关需求估计占该城市国家增长率的40%。

Lee表示，这种集中性使得人工智能资本支出“与其说是基准情景，不如说是一种风险”。

就更宏观的全球局势而言，Robertsen表示，尽管潜在的经济不确定性依然存在，但金融市场对来自中东的地缘政治冲击已日益麻木。

相比之下，中国的经济平稳一直是该区域的稳定因素，这一点不应被视为理所当然。同时，日本和11月美国中期选举可能再现波动的风险也在上升。

谈到亚洲，Lee表示，各经济体的增长前景仍然分化，取决于它们是否融入了人工智能供应链，例如台湾和韩国等。

StanChart亚细安（Asean）和南亚外汇研究联席主管Divya Devesh补充说，坚挺的美元以及出口商将外汇收入兑换为本国货币的意愿疲弱，继续对该区域的货币构成压力，不过新加坡元和马来西亚林吉特是表现相对出色的货币。

具体到新加坡，Lee表示，继4月份收紧政策后，新加坡金融管理局可能会维持货币政策设定不变。他指出，通胀的“普遍性”——即价格上涨在消费篮子中的扩散程度——仍然处于低位。

他表示，与单纯的整体增长数据相比，这仍然是一个更重要的政策衡量指标。