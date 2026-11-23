建屋局屋主可获15%回扣；私人产业屋主可获10%回扣，顶限为100新元

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【新加坡】政府将在明年为所有自住型住宅屋主提供一次性房地产税回扣。其中，建屋发展局 (建屋局) 组屋屋主将获得15%的回扣，而私人住宅产业屋主将获得10%的回扣，顶限为100新元。

2027年的回扣标志着政府连续第五年推出此类措施。这项措施始于2023年，同年政府也开始分阶段调高房地产税。

虽然明年的回扣率与2026年保持不变，但私人住宅产业的回扣顶限已从500新元下调。

财政部和新加坡国内税务局周一（11月23日）表示，在生活成本上涨的担忧下，这笔回扣将有助于缓冲新加坡人的房地产税支付压力。

他们补充说，作为年度评估的一部分，建屋局组屋的年值（Annual Values, AVs）已更新，以更好地反映各市镇的当前市场租金。

“结合当前的房地产税率，我国整体的住宅房地产税制度仍是累进式的。”

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这笔回扣将自动用于抵消2027年房地产税账单中的应缴税款，屋主将在2026年12月前收到账单。缴税截止日期为2027年1月31日。

当局表示，在获得房地产税回扣后，居住在三房式及更大型建屋局组屋的自住屋主，其房地产税平均每月将增加约2至4新元。

与此同时，多数居住在私人住宅产业的自住屋主，其房地产税平均每月将增加约6新元。

所有一房式和二房式建屋局组屋的自住屋主将继续豁免缴交房地产税。

在2022年的财政预算案中，政府宣布从2023年起实行更具累进性的房地产税率，对价值更高和非自住型的住宅产业按更高税率征税。政府也继续在年度评估中修改大多数住宅产业的年值。

为缓解全球通货膨胀和生活成本上涨压力下应缴房地产税的增幅，政府当时提供了一笔一次性回扣，相当于2023年房地产税账单的60%，顶限为60新元。

政府同样也为2024年、2025年和2026年宣布了一次性房地产税回扣。其中，2024年是房地产税率上调第二步也是最后一步生效的年份。